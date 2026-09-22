¿Ha cumplido Win Sport con lo prometido desde su creación en 2012, cuando recibió la exclusividad para transmitir el fútbol colombiano?

Durante los últimos 14 años, Win Sport ha sido el dueño de los derechos de televisión del fútbol colombiano. En 2012, cuando se creó el canal, asociado con RCN, se pensó en un canal exclusivo para el fútbol profesional en el que no solo se transmitieran todos los partidos de la Liga, Torneo, Copa y Liga Femenina, sino también los torneos juveniles y el fútbol sala.

Inicialmente, la parrilla contenía todos los juegos del fútbol colombiano, así como programas especiales de análisis de los partidos, transmisiones especiales y contenidos premium, por los cuales se tuvo que empezar a pagar un extra para contar con el canal.

Actualmente, el canal cuenta con programación diaria con espacios de análisis, entrevistas, polémicas y alternativos en los que el invitado principal es el fútbol, ya sea local, internacional, pero también algunos espacios para otros deportes y transmisiones de interés para los amantes del fútbol y otras actividades deportivas.

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Algunos televidentes resaltan la calidad de los comentaristas, de los locutores, presentadores y todo el personal que labora en el canal, pero también hay voces críticas por temas como la no transmisión de todos los partidos de campeonatos como el Torneo y la Liga Femenina.

A eso se suma que el canal oficial de la Selección Colombia es Caracol y, por ello, la mayoría de los eventos en los que está la Tricolor son los responsables de las transmisiones.

Este año, Win Sports hizo un esfuerzo económico alto para contar además con una parrilla amplia de los partidos del Mundial de Norteamérica, pero según los registros de rating, siempre sus transmisiones estuvieron muy por debajo de los registros de Caracol.

Algunos de los datos que se conocieron datan de un 23,9 % de rating para Caracol, en el debut de Colombia sobre un registro de ~3,6 % de RCN. En la primera fase, el duelo entre la Tricolor y Portugal tuvo un registro en Caracol de 22,26 % sobre los 6,15 % que alcanzó RCN.

A eso se suma ahora que la exclusividad termina el 31 de diciembre, y hay ofertas nuevas que conoció la Dimayor y que se muestran con rivales fuertes para quedarse con los derechos de transmisión a partir del 1 de enero de 2027.

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