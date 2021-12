¿Se prohibirán los besos en el Mundial de Qatar? Comité organizador responde

“El Mundial es en Qatar y saber que allí no apoyan al colectivo gay, me aterra. Me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional”, manifestó este lateral izquierdo de 22 años.

Frente a esas afirmaciones Al-Khater respondió que esa noción de inseguridad es falsa y reiteró que “todo el mundo es bienvenido a Qatar”.

Según Asher & Lyric Fergusson, portal que creó un índice de peligro para viajeros Lgbtiq+, el país que acogerá el Mundial es uno de los que más riesgos representa para esta comunidad.

En una lista de 150 países, Qatar es el séptimo más peligroso para los gays, quienes hacen parte de la comunidad. Según ese portal, allí “cualquier acto homosexual resultará en uno a tres años de prisión, flagelación o pena de muerte bajo la ley Sharia”.