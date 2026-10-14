Dura sanción a Vinícius tras expulsión ante Villarreal: se pierde el clásico contra Barcelona

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre.
Vinícius vio la tarjeta roja directa en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal, que los merengues ganaron 1-0 el pasado sábado, “por tirar del pelo” al canadiense Nathan Saliba cuando corría hacia la portería rival, según el acta del encuentro firmada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.