Samuel Velásquez se vistió de héroe: golazo para poner a Colombia arriba ante Perú. Vea el gol

Samuel Velásquez apareció en el momento justo para darle ventaja a la Selección Colombia frente a Perú. Al minuto 57, el jugador de Atlético Nacional marcó un verdadero golazo y puso el 1-0 en el duelo amistoso disputado este martes.

La jugada nació después de un despeje de la defensa peruana. El balón quedó fuera del área y Velásquez, sin pensarlo demasiado, sacó un remate de borde externo que tomó una trayectoria perfecta y terminó en el ángulo de la portería defendida por Pedro Gallese.

El lateral de Atlético Nacional celebró así su primer gol con la Selección Colombia, precisamente en su quinto partido con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.