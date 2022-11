-” ¿Cuánto me vas a pagar por responder a esa pregunta? , habla con tu jefe y al final del mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta”, dijo el entrenador, con una notoria molestia por la pregunta.

-”Dice que es un honor”, aseguró el periodista. A lo que Queiroz, con tono de voz ofuscado le respondió diciendo que no había dicho eso, que no pusiera en su boca palabras que no había dicho.

Después de eso el portugués se paró de su silla, miró al periodista y le dijo que tenía que empezar a pensar en lo que pasa con los inmigrantes en Inglaterra. Cuando terminó, salió caminando de la sala en la que estaba dando la rueda de prensa.

¿Por qué le hicieron la pregunta a Queiroz?

Desde hace dos meses Irán vive una fuerte ola de protestas en todo en su territorio, en la que los manifestantes protestan porque sean respetados los derechos de las mujeres que viven en el país islámico.