Vasco da Gama se impuso a Boca en la Bombonera en el primer juego de la semifinal de Copa Sudamericana

Con los pelos de punta hasta la último minuto, el Vasco da Gama asaltó La Bombonera en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y le ganó 1-0 a Boca Juniors, que asedió sin éxito por cielo y tierra a un equipo brasileño que ahora como local tiene servido el pase a la final. El tropiezo en casa puso fin a una racha de 17 partidos invicto de Boca, que ahora está obligado a ganar la revancha del martes próximo en Río de Janeiro, una sede que podría modificarse en los próximos días según la disponibilidad del estadio Maracaná. El Xeneize extrañó la creatividad de su capitán Leandro Paredes, ausente por lesión, y sufrió durante casi una hora el vértigo de un equipo carioca que saltó a la cancha con personalidad. Vasco apostó por presionar alto y a complicar a Boca desde la salida, donde fue notable la falta de conexión entre las líneas de defensa y ataque. Entérese: Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha El primer aviso llegó a los 4 minutos, cuando un despeje fallido le dejó el balón servido a Bruno Duarte, que exigió con un derechazo cruzado una buena intervención del portero colombiano Álvaro Montero. A los 24 del primero tiempo, Vasco volvió a animarse y encontró el gol en un potente cabezazo de Adson, tras un centro venenoso del colombiano Andrés Gómez desde la izquierda. La desventaja fue un impacto certero en la mandíbula de Boca, que ya escuchaba a sus hinchas nerviosos pididéndole al equipo que se moviera por la victoria.

Vasco sobrevive al asedio

El equipo carioca, sin embargo, no se fue limpio para el partido de vuelta. A falta de media hora para el final, el incisivo Gómez vio la cartulina amarilla por impedir la reanudación del juego y la roja, un segundo después, por empujar al árbitro chileno Piero Maza. De ahí en adelante, con más amor propio que claridad, fue un monólogo para Boca. Vasco se replegó los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tuvieron más de siete oportunidades claras de gol, incluidos un postazo de Lautaro Blanco y otro de Santiago Ascacíbar. Conozca: ¿Qué pasó con el mono? Pibe Valderrama se hizo un cambio radical de look: “hoy es el día”

“Era un partido para ponernos en ventaja y hacer uno o dos goles, pero esto es fútbol y hay que trabajarlo. Somos un equipo grande, tenemos que ir allá y hacer lo que sabemos. Estamos vivos y tenemos la revancha”, destacó Ascacíbar. Leonel Flores, extremo de 19 años que suma tres goles y tres asistencias en 18 partidos, no tuvo una noche lúcida y fue sustituido en el segundo tiempo. “Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia”, dijo Arruabarrena en la rueda de prensa. La supervivencia de Vasco también dependió de las manos del portero Léo Jardim, que en medio del asedio le tapó un zurdazo potente del colombiano Sebastián Villa y un bombazo al uruguayo Miguel Merentiel. “En el segundo tiempo los llevamos puestos. Tuvimos muchas ocasiones, igual la serie está abierta. Fuimos superiores, merecimos al menos el empate, pero estamos con fe para ir allá”, sentenció Blanco, uno de los pilares de un Boca obligado al triunfo en Río para no sufrir una nueva frustración. Lea también: Yáser Asprilla no para de anotar con el Girona, esta vez fue contra Tenerife; vea aquí el gol La sede de la revancha entre Vasco y Boca sigue en el aire por una disputa judicial en torno al uso del Estadio Maracaná. La concesionaria Fla-Flu se opuso a ceder el estadio por razones de calendario y conservación del césped, mientras el club carioca busca garantizar que el partido se juegue en el emblemático escenario de Río de Janeiro.

Torque se asoma a la historia

Quien se lleve la serie entre Vasco da Gama y Boca Juniors se medirá en la final al ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que el miércoles (5:00 p.m. hora de Colombia/ ESPN y Disney+) tendrán el duelo de ida en el Arena MRV de Belo Horizonte. Torque, el modesto debutante uruguayo, es la revelación del torneo y empieza a mostrar los frutos del plan del City Group en Sudamérica, que busca desarrollar talentos y potenciar clubes, como también hace con el brasileño Bahia y el boliviano Bolívar. Enfrente estará Mineiro, que va por su primer título de Sudamericana y tiene dos espinitas clavadas después de perder la final de 2025 ante Lanús por penales y la de la Libertadores de 2024 ante Botafogo. La gran final se disputará en la ciudad caribeña de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Continúe leyendo: Hasta 16 años de cárcel: familia de Diego Maradona exige penas más duras para los presuntos responsables de su muerte Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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