Vasco da Gama se impuso a Boca en la Bombonera en el primer juego de la semifinal de Copa Sudamericana

Con los pelos de punta hasta la último minuto, el Vasco da Gama asaltó La Bombonera en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y le ganó 1-0 a Boca Juniors, que asedió sin éxito por cielo y tierra a un equipo brasileño que ahora como local tiene servido el pase a la final.
El tropiezo en casa puso fin a una racha de 17 partidos invicto de Boca, que ahora está obligado a ganar la revancha del martes próximo en Río de Janeiro, una sede que podría modificarse en los próximos días según la disponibilidad del estadio Maracaná.
El Xeneize extrañó la creatividad de su capitán Leandro Paredes, ausente por lesión, y sufrió durante casi una hora el vértigo de un equipo carioca que saltó a la cancha con personalidad.
Vasco apostó por presionar alto y a complicar a Boca desde la salida, donde fue notable la falta de conexión entre las líneas de defensa y ataque.
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El primer aviso llegó a los 4 minutos, cuando un despeje fallido le dejó el balón servido a Bruno Duarte, que exigió con un derechazo cruzado una buena intervención del portero colombiano Álvaro Montero.
A los 24 del primero tiempo, Vasco volvió a animarse y encontró el gol en un potente cabezazo de Adson, tras un centro venenoso del colombiano Andrés Gómez desde la izquierda.
La desventaja fue un impacto certero en la mandíbula de Boca, que ya escuchaba a sus hinchas nerviosos pididéndole al equipo que se moviera por la victoria.