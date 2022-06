“No estoy en la Selección Colombia por razones extras”: Yoreli Rincón

“Siempre hay ilusión de representar a la Selección Colombia. Yo duré con mi talento 12 años allí, jugué cuatro mundiales, Juegos Olímpicos, Copas Américas. Estoy segura de que es por razones extras que no estoy allí...”, expresó la deportista, quien reconoce que también hay otras jóvenes muy talentosas que hacen parte la Tricolor.

La futbolista, oriunda de Piedecuesta Santander, deja en alto el nombre del país en Europa, donde compite con la Sampdoria, club en el que tiene relevantes registros, pues con nueve pasegol, es la mejor asistidora del torneo, en el que además acumula cuatro tantos.

“Es verdad que me da bastante duro ver a todas mis compañeras ahí y no estar, pero ya es un proceso en que se va superando con madurez, con tiempo y la experiencia. Me siento muy tranquila porque sé lo que estoy haciendo todos los días, tengo competencia cada fin de semana, tengo partidos de alto nivel en mi club y pues el destino es el que te dice si debes devolver”.