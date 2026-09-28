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Cali es el que más sube en la Liga, mientras Nacional y DIM se mantienen entre los ocho: así está la tabla de posiciones

El triunfo del Cali sobre Águilas movió la tabla de la Liga BetPlay-2, mientras Nacional y Medellín se mantienen en el grupo de los ocho mejores.

  • Imágenes del compromiso de la fecha 12 entre Llaneros y Cúcuta. FOTO COLPRENSA
    Imágenes del compromiso de la fecha 12 entre Llaneros y Cúcuta. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Deportivo Cali sigue en ascenso en la Liga BetPlay-2. El conjunto azucarero derrotó este domingo 2-0 a Águilas Doradas, en Palmaseca, en un partido aplazado de la tercera fecha, y consiguió una racha que no alcanzaba desde hace casi cinco años. El equipo dirigido por Rafael Dudamel llegó a cuatro victorias consecutivas, una marca que no conseguía desde noviembre de 2021, cuando precisamente tenía al entrenador venezolano en el banquillo.

Con este triunfo, Deportivo Cali llegó a 21 puntos y se ubicó en el segundo lugar de la tabla, a tres unidades del líder América de Cali. El resultado también le permitió avanzar posiciones en la reclasificación del año.

La gran figura de la jornada fue el venezolano Eduard Bello, quien marcó los dos goles del compromiso. El atacante abrió el marcador en el minuto 20 y volvió a aparecer al comienzo del segundo tiempo, al 53, para sentenciar el triunfo de los locales.

Gracias a estos tres puntos, el Cali alcanzó los 48 puntos en la reclasificación y ascendió al sexto puesto de esa tabla, una posición que mantiene al conjunto azucarero en la disputa por los cupos a torneos internacionales.

La reclasificación cobra especial importancia en el tramo final de la temporada, pues entrega dos cupos para la fase previa de la Copa Libertadores a los dos primeros equipos, teniendo en cuenta que los campeones de Liga ocupan sus respectivos lugares. Los tres equipos siguientes, junto con el campeón de la Copa BetPlay, obtienen plazas para la Copa Sudamericana.

Otros resultados de la jornada

Antes del triunfo del Deportivo Cali se disputaron los dos encuentros que completaron la fecha 12 de la Liga BetPlay.

En Montería, Jaguares perdió 1-2 frente a Alianza Valledupar, un resultado que complicó todavía más su situación en la tabla del descenso.

Por su parte, Fortaleza y Deportes Tolima empataron 2-2 en el estadio de Techo. El conjunto tolimense estuvo dos veces en ventaja, pero el local consiguió rescatar un punto.

El partido tuvo emociones hasta el cierre. Sebastián Herrera marcó para Fortaleza a los 51 minutos, mientras que Sebastián Navarro convirtió de tiro libre en los últimos minutos para sellar el empate. Antes, un autogol de Yesid Díaz, al minuto 30, y un tanto de Jorge Cabezas Hurtado, al 73, habían puesto al Tolima en ventaja.

Así continúa la Liga BetPlay

Este lunes no habrá partidos por el campeonato. La actividad regresará el martes con dos encuentros aplazados.

A las 6:00 p. m., Deportivo Pereira enfrentará a Santa Fe en Yopal, en compromiso correspondiente a la tercera fecha. Posteriormente, a las 8:05 p. m., Medellín recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo pendiente de la cuarta jornada.

La tercera fecha quedará completa el miércoles, cuando Atlético Nacional enfrente a Junior de Barranquilla, desde las 8:00 p. m.

Con su victoria ante Águilas, Deportivo Cali se instala en la parte alta de la clasificación y también mejora su posición en la carrera por los cupos internacionales, en una Liga que entra en su tramo decisivo.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay-2

1- América de Cali – 24 puntos | 11 PJ | +16

2- Deportivo Cali – 21 puntos | 11 PJ | +9

3- Atlético Bucaramanga – 17 puntos | 9 PJ | +6

4- Millonarios FC – 20 puntos | 12 PJ | +7

5- Atlético Nacional – 19 puntos | 9 PJ | +9

6- Independiente Medellín – 19 puntos | 10 PJ | +4

7- Deportes Tolima – 18 puntos | 11 PJ | +2

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos | 10 PJ | +5

9- Llaneros FC – 14 puntos | 11 PJ | 0

10- Once Caldas – 12 puntos | 11 PJ | -1

11- Internacional de Bogotá – 12 puntos | 11 PJ | -4

12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos | 11 PJ | -8

13- Águilas Doradas – 11 puntos | 10 PJ | -3

14-Boyacá Chicó – 11 puntos | 10 PJ | -8

15- Alianza Valledupar – 11 puntos | 11 PJ | -11

16- Junior FC – 9 puntos | 8 PJ | 0

17- Fortaleza – 9 puntos | 11 PJ | -5

18- Deportivo Pereira – 7 puntos | 8 PJ | -5

19- Deportivo Pasto – 8 puntos | 11 PJ | -9

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos | 10 PJ | -7

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué equipo dio el mayor salto en la tabla?
Deportivo Cali fue el equipo que más avanzó tras vencer 2-0 a Águilas Doradas y llegó al segundo lugar con 21 puntos.
¿Cómo están Atlético Nacional y Medellín?
Ambos equipos antioqueños se mantienen dentro del grupo de los ocho, en zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales.
¿Qué importancia tuvo el triunfo del Cali?
Además de acercarlo a la parte alta de la Liga, el triunfo le permitió llegar a 48 puntos en la reclasificación y ubicarse sexto en esa tabla, que entrega cupos a torneos internacionales.

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