VIDEO I ¿Amaño en Italia? La polémica jugada que sacude el partido entre Sassuolo y Juventus

El partido por la cuarta fecha de la Serie A de Italia entre Sassuolo y Juventus terminó este lunes con victoria local por 3-2, pero el resultado quedó acompañado por una fuerte polémica debido a la manera en la que se produjo el gol definitivo.

Cuando todo parecía encaminado al empate, el montenegrino Vasilije Adžić apareció en el minuto 94 para marcar el tanto que le dio los tres puntos al Sassuolo. Sin embargo, la acción rápidamente generó cuestionamientos entre los aficionados.

La jugada se produjo en un contragolpe y lo que llamó especialmente la atención fue la facilidad con la que Adžić consiguió ingresar al área y definir ante una defensa de Juventus que mostró poca reacción.

Las imágenes de la acción se hicieron virales en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a poner en duda la transparencia del encuentro disputado en el Mapei Stadium, en Reggio Emilia.