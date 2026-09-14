¿Quién es Simón Rojas, el canterano de Nacional que debutó ante Águilas?

Su historia con el conjunto verdolaga comenzó cuando tenía 9 años, después de ser observado en un torneo disputado en Medellín. Desde entonces, su formación ha estado ligada al club antioqueño. Atlético Nacional también registra que su llegada se produjo mediante un proceso de captación y que desde entonces ha construido buena parte de su carrera en las divisiones menores.

A los 17 años, Simón Alejandro Rojas Merchán empieza a convertir en realidad un sueño que nació cuando apenas era un niño. Nació en Medellín, pero a los tres años se trasladó con su familia a Cúcuta, ciudad en la que comenzó a formarse como futbolista y donde dio los primeros pasos de un camino que años después lo llevaría a Atlético Nacional y a la Selección Colombia.

“En mis seis años que llevo en Nacional he aprendido muchas cosas del club, me he formado como jugador. Gracias al club y todo lo que me ha enseñado estoy donde estoy”, contó Rojas al recordar un proceso en el que ha acumulado títulos, experiencias internacionales y convocatorias a las selecciones juveniles.

Antes de llegar a los reflectores del equipo profesional, el mediocentro fue protagonista en las categorías formativas. En 2025 hizo parte del equipo de Nacional que conquistó el Torneo Nacional Sub-17B y también del plantel campeón de la Liga Antioqueña Sub-16. En la final de este último torneo, incluso marcó uno de los goles del triunfo 5-1 sobre Rojo FC.

Pero su crecimiento no se limitó a Nacional. Rojas también fue campeón con la Selección Antioquia en diferentes competencias y comenzó a llamar la atención de los procesos de la Selección Colombia. Este año recibió sus primeras convocatorias y terminó haciendo parte del equipo nacional que se coronó campeón del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. La Federación Colombiana de Fútbol lo incluyó en la nómina del torneo y posteriormente continuó convocándolo para los microciclos de la categoría.

Ese título continental representó otro paso importante para un jugador que se define por su tranquilidad con el balón, su capacidad para distribuir el juego y, sobre todo, por su liderazgo. Rojas se desempeña principalmente como mediocentro, aunque también ha jugado como lateral derecho, lateral izquierdo y defensor central.

“Me caracterizo mucho por ser un jugador muy ordenado, que cuando lleva el balón lo hago con mucha tranquilidad, distribuyo el juego, pero creo que en lo que más me destaco es en mi liderazgo y en mi forma de expresarme con los jugadores”, explicó.

Esa personalidad también se ha visto dentro de las selecciones juveniles. En el Sudamericano Sub-17, Rojas apareció como capitán de Colombia en el debut ante Ecuador, una muestra de la responsabilidad que ha adquirido pese a su corta edad.

Su evolución lo llevó finalmente a acercarse al equipo profesional de Nacional. Ya había tenido la oportunidad de sumar minutos en amistosos y de compartir entrenamientos con futbolistas de amplia trayectoria. En enero de 2026, por ejemplo, ingresó en uno de los partidos de pretemporada frente a Águilas Doradas.

En ese proceso, Rojas asegura haber encontrado referentes dentro del vestuario. Edwin Cardona, William Tesillo, Matheus Uribe y David Ospina son algunos de los jugadores que menciona cuando habla de quienes le han aportado enseñanzas. De todos ellos, siente una identificación especial con Uribe, por su manera de jugar como mediocentro.

“Me identifico mucho con Mateus. Siento que los dos somos jugadores elegantes, que con el balón tenemos esa simpleza, pero sin balón siempre queremos ir por ese balón, recuperarlo y hacerlo nuestro para nuestro equipo”, señaló.

También destaca la influencia de Ospina, que le habló de la importancia de saber expresarse fuera de la cancha, un aspecto que Rojas considera fundamental en su crecimiento como futbolista profesional.

Ahora llegó otro momento especial: su debut oficial con Atlético Nacional ante Águilas Doradas. Después de años de formación en las categorías menores, el mediocentro pudo cumplir uno de los primeros grandes objetivos que se había trazado desde niño: jugar con el equipo profesional del club del que siempre ha sido hincha.

Su ambición, sin embargo, va mucho más allá de un debut. Rojas quiere convertirse en referente del equipo que lo formó y sueña con levantar títulos importantes con la camiseta verdolaga.

“Quiero marcar la historia con este club, quiero levantar una Copa Libertadores y dejar la camiseta de Atlético Nacional en lo más alto”, afirmó.