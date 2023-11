La jugada: André Schürrle corre en paralelo por la banda izquierda, lo persigue Mascherano sin poder atraparlo, centro al área grande que toma mal posicionado a Martín Demichelis, Götze le gana la espalda, controla de pecho y de izquierda, cara a cara con Romero, toca abajo a la izquierda para el 1-0 y reclamar la Copa del Mundo.

Desde aquel fatídico 13 de julio de 2014 para los argentinos, “Chiquito” Romero no volvió a pisar el Maracaná. Pero los caprichos del fútbol y la obsesión de Boca por conquistar la séptima Copa Libertadores lo llevarán nuevamente al lugar donde un día fue infeliz.

Un regreso alegre

“Volver al Maracaná me produce alegría. No es una revancha porque los momentos que pasaron ya pasaron y no se pueden cambiar”, dijo Romero una vez consumada la clasificación del Xeneize a la final de la Libertadores.