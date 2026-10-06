Colombia encontró ante Perú las respuestas que buscaba en la gira y ganó 2-0

Colombia cerró su gira amistosa con una victoria 2-0 sobre Perú que le permitió tomar aire después del empate 1-1 ante México y la derrota 1-0 frente a Paraguay. Más allá del resultado, el partido dejó señales importantes para Néstor Lorenzo en un proceso que sigue buscando nuevas respuestas y jugadores capaces de asumir responsabilidades dentro de la Selección.

Ante Perú, Colombia volvió a mostrar en el primer tiempo varias de las dudas que habían aparecido en los partidos anteriores. Le costó tener el control de la pelota, generar peligro y encontrar espacios ante un rival que logró incomodarla. La Tricolor no encontraba la manera de imponer condiciones y la sensación era que nuevamente podía marcharse al descanso dejando más preguntas que respuestas.

Pero en el segundo tiempo apareció otra Colombia. Esta vez, Lorenzo acertó con los cambios y los jugadores que ingresaron le dieron mayor dinámica al equipo. La Selección comenzó a tener más la pelota, adelantó sus líneas y consiguió controlar el partido hasta encontrar el gol.

La anotación llegó al minuto 57 y tuvo un protagonista inesperado: Samuel Velásquez. El jugador de Atlético Nacional aprovechó un despeje fuera del área y, con un remate de borde externo, puso la pelota en el ángulo de Pedro Gallese. Fue su primer gol con la Selección en su quinto partido y una muestra de que los nuevos nombres también pueden empezar a escribir su propia historia en la Tricolor.

Sin embargo, el gol terminó siendo corto para lo que Colombia consiguió construir en el complemento. Hubo actuaciones que merecen especial atención, como la de Juan Manuel Rengifo, quien tuvo sus primeros minutos con la Selección y mostró desequilibrio, personalidad y capacidad para generar peligro. También respondieron Camilo Durán y Daniel Arcila, quienes entraron y le cambiaron el ritmo al equipo. Precisamente, antes del cierre del partido, Arcila puso el 2-0 definitivo con otro golazo.

Ahí aparece una de las principales conclusiones de esta gira. Colombia terminó encontrando soluciones cuando Lorenzo recurrió a jugadores que buscaban una oportunidad. Y queda inevitablemente la pregunta de qué habría ocurrido si algunas de esas alternativas hubieran tenido más minutos ante México y Paraguay, dos partidos en los que la Tricolor mostró dificultades para encontrar profundidad y generar fútbol ofensivo.

La gira deja entonces una victoria, pero también una tarea clara. Lorenzo necesita seguir identificando qué jugadores pueden dar un paso al frente y acompañar a la base que dejó el Mundial. La renovación no significa empezar de cero, sino encontrar nuevas piezas que puedan competir por un lugar y mantener el nivel de una Selección que necesita ampliar sus alternativas.

Perú sirvió para eso: para comprobar que hay nombres que pueden aportar y que los cambios pueden modificar el funcionamiento del equipo. Colombia todavía tiene trabajo por delante, pero el cierre de la gira dejó algunas respuestas que pueden ser importantes para lo que viene.