Las grandes favoritas y actuales campeonas de la copa, no decepcionaron ante Venezuela venciéndolas dos goles a cero. Con anotaciones de Amanda Gutierres y Duda Sampaio, las brasileñas se imponen en el torneo, pero no lograron alcanzar el primer lugar del grupo B, debido al despliegue de goles de Paraguay ante Bolivia.

La paraguaya Claudia Martínez, de solo 17 años, se robó el show marcando tres de los cuatro goles del enfrentamiento. Con el número 18 en la espalda, Martínez definió con precisión aprovechando el vacío defensivo de las bolivianas. Por banda derecha o izquierda Claudia avanzaba con destreza, y con la ayuda de Lice Chamorro en el tiempo adicional, las albirrojas lograron el liderato con 3 puntos y +4 en goles de diferencia.

