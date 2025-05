¿Es injusto desarmar un equipo por convocatorias a selecciones nacionales y que los jugadores no sumen minutos?

Esos encuentros se disputaron entre el 22 y el 24 de marzo. Los duelos de La Tricolor fueron el 20 y 25. Atlético Nacional, que no tuvo a Marino y David, empató 1-1 con el Medellín. Millonarios, que no contó con Montero en el arco, perdió 3-2 ante Santa Fe. América, sin Juanfer Quintero, repartió puntos con el Cali (1-1).

No solo por no darles chance a estos futbolistas, que para muchos aficionados pudieron cambiar el resultado de esos juegos, sino debido a que su llamado coincidió con la fecha 10 del Apertura, la jornada de los clásicos regionales.

Eso lo saben en el fútbol colombiano. En el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, dice que esa obligación aplica para todos los partidos. Agrega que los clubes que no cedan a los futbolistas enfrentarán sanciones determinadas por el comité disciplinario.

Con la fecha Fifa de junio a la vuelta de la esquina, la polémica revivió en el fútbol colombiano. El técnico de América de Cali, Jorge “El Polilla” Da Silva, manifestó en una rueda de prensa que el llamado de figuras de su equipo, como Juanfer Quintero, limitará las posibilidades de su equipo para el inicio de los cuadrangulares semifinales.

“Nosotros quedaremos con un plantel muy disminuido para la etapa más importante del año. Aún no he logrado entender cómo se planifica un torneo para que, justo, el arranque de la fase final coincida con las jornadas Fifa, que se conocen con dos años de anticipación. En este momento se desarma el esfuerzo que hacen los clubes para atraerlos, porque no estarán en los partidos más importantes: es injusto”, aseguró.