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Continúan llegando las figuras a la concentración de la selección Colombia en Delaware

La selección Colombia ya tuvo en Filadelfia su primera sesión de entrenamiento previa al amistoso contra México.

  • Jhon Lucumí es uno de los referentes de la selección Colombia. FOTO: X FCFSeleccionCol
    Jhon Lucumí es uno de los referentes de la selección Colombia. FOTO: X FCFSeleccionCol
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Un nuevo proyecto toma forma de la mano de Néstor Lorenzo para la selección colombiana. La tricolor tendrá tres partidos amistosos en esta fecha FIFA, el primero contra México el próximo sábado 26 de septiembre, posteriormente enfrentará a Perú y Paraguay en lo que serán duelos preparatorios de cara a las eliminatorias del Mundial 2030 y la Copa América del 2028.

A la concentración en Delaware, uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, ya arribaron 23 jugadores. Estos 18 ya tuvieron la primera práctica: Aldair Quintana, Álvaro Montero, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Matías Orozco, Jhon Solís, Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea, Álvaro Angulo, Kevin Viveros, Samuel Velásquez, Carlos A. Gómez y Kevin Castaño.

En horas de la mañana de este martes 22 de septiembre, llegaron Jhon Janer Lucumí, Daniel Arcila, Jaminton Campaz, Gustavo Puerta y Juan Manuel Rengifo. De estos jugadores recién llegados a la concentración, 2 son debutantes: Arcila y Rengifo.

La tarea ahora (esperando que lleguen todos este martes), es preparar el juego contra los mexicanos, quienes tienen bajas importantes si se toma de referencia su equipo titular en el pasado Mundial de Norteamérica, sin embargo, mantienen una base y filosofía de juego con Rafael Márquez, quien asumió como DT después de ser segundo de Javier Aguirre en la Copa del Mundo. Juan Manuel Lillo también está en el cuerpo técnico manito.

Nuevas posibilidades

Con 9 jugadores debutantes en los convocados y varios líderes de los procesos anteriores de selección, Néstor Lorenzo ya puso manos a la obra al trabajo y realizó el pasado lunes su primera práctica en Filadelfia. Se vieron caras nuevas, algo que le da frescura a un combinado patrio que siempre se le exige ir a por más. Por eso, la preparación previa es importante, al igual que la planificación.

En el planteamiento de los compromisos, Lorenzo y su cuerpo técnico tendrán la oportunidad de generar oncenos distintos a los que ya eran costumbre en la selección. Un mediocampo totalmente renovado con nombres como Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo o Jhon Solís, le dan al técnico la posibilidad de verlos jugar con la tricolor e ir moldeando su plantel para las próximas competencias oficiales.

Adelante tiene a dos jugadores que están dejando al país en alto en el fútbol del extranjero como Daniel Arcila y Kevin Viveros. El primero es la pieza clave del Club León de México, pues como extremo o mediapunta es punzante para el equipo dirigido por Javier Gandolfi. Por el otro lado, Viveros es el goleador del Brasileirao (la liga más competitiva de Conmebol) con 18 goles en un histórico equipo como Paranaense, pero el cual está recién ascendido.

La portería también presenta variantes. Aldair Quintana recibió un llamado luego de 5 años al combinado tricolor, Álvaro Montero llega en un estado de gracia con Boca Juniors y Kevin Mier se sostiene como uno de los mejores guardametas del fútbol mexicano. Tres porteros para la renovación del pórtico que dejan David Ospina y Camilo Vargas.

Lea también: Video | Este es el emotivo video que Atlético Paranense publicó para desearle suerte a Kevin Viveros en la Selección Colombia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde está concentrada la Selección Colombia para esta fecha FIFA?
La concentración de la selección se encuentra en Delaware, uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, aunque el texto también menciona que la primera práctica se realizó en Filadelfia
¿Quiénes son los jugadores debutantes que llegaron a la concentración de Colombia?
Los dos únicos jugadores debutantes que se sumaron en el grupo de recién llegados son Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo. En total, la convocatoria cuenta con 9 jugadores debutantes, aunque el texto no detalla de forma nominal a los otros siete.
¿Cuándo se jugará el partido amistoso entre la Selección Colombia y México?
El encuentro amistoso contra la selección de México se jugará el próximo sábado 26 de septiembre

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