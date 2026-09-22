Continúan llegando las figuras a la concentración de la selección Colombia en Delaware

Un nuevo proyecto toma forma de la mano de Néstor Lorenzo para la selección colombiana. La tricolor tendrá tres partidos amistosos en esta fecha FIFA, el primero contra México el próximo sábado 26 de septiembre, posteriormente enfrentará a Perú y Paraguay en lo que serán duelos preparatorios de cara a las eliminatorias del Mundial 2030 y la Copa América del 2028.
A la concentración en Delaware, uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, ya arribaron 23 jugadores. Estos 18 ya tuvieron la primera práctica: Aldair Quintana, Álvaro Montero, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Matías Orozco, Jhon Solís, Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea, Álvaro Angulo, Kevin Viveros, Samuel Velásquez, Carlos A. Gómez y Kevin Castaño.
En horas de la mañana de este martes 22 de septiembre, llegaron Jhon Janer Lucumí, Daniel Arcila, Jaminton Campaz, Gustavo Puerta y Juan Manuel Rengifo. De estos jugadores recién llegados a la concentración, 2 son debutantes: Arcila y Rengifo.