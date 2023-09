Cuando a Sebastián Gómez le llegó una propuesta para ir al fútbol internacional, se dio cuenta de que estaba frente a la oportunidad que había esperado toda su vida. Por eso decidió dejar Atlético Nacional, el equipo en el que se formó y se consolidó en el fútbol profesional colombiano.



Lo hizo aunque desde la parte administrativa del club le dijeron que no se fuera, en parte porque consideraban que la propuesta económica que había llegado por él desde Brasil no cumplía con las expectativas que tenían en el club para vender a su capitán, pero también porque no querían dejar ir a un jugador que consideraban fundamental en su proyecto deportivo.