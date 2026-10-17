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Triunfo agónico de Santa Fe ante Caracas en el debut en la Copa Libertadores Femenina

Balance positivo para los equipos colombianos, una victoria y un empate, en el arranque del torneo que se juega en Quito, Ecuador.

  • Las jugadoras de Santa Fe celebran el tanto de Andrea Pérez #4, con el que el cuadro Cardenal venció 3-2 a Caracas FC en el arrranque de la Copa Libertadores Femenina en Quito. TOMADA X@LeonasSantaFe
    Las jugadoras de Santa Fe celebran el tanto de Andrea Pérez #4, con el que el cuadro Cardenal venció 3-2 a Caracas FC en el arrranque de la Copa Libertadores Femenina en Quito. TOMADA X@LeonasSantaFe
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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El balance para los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina es positiva, ya que Santa Fe ganó y Deportivo Cali empató, en el duelo del debut ante Caracas y Libertad, respectivamente.

El segundo en aparecer en escena fue el equipo Cardenal, que se enfrentó a Caracas y logró una agónica victoria 3-2 para sumar sus primeros tres puntos en el grupo de la muerte, ya que comparte zona con el campeón Corinthians y con Colo Colo de Chile.

El cuadro colombiano se fue abajo en el marcador, tras la sanción de un penal que convirtió la venezolana Emaiver Mota a los 25 minutos, Katherine Valbuena empató a los 44 y a los 45+5 Mariana Zamorano convirtió el penal sancionado por la jueza, por una mano en el área.

En la segunda parte, Fabiola Solórzano, anotó a los 48 minutos y, en el tiempo de reposición, 90+3, un cabezazo de Andrea Pérez, tras el cobro de un tiro libre, le dio la victoria al cuadro Cardenal.

También le puede interesar: Video | Golazo de Jessica Bermeo para el agónico empate del Deportivo Cali en Copa Libertadores

El cuadro capitalino reforzó su nómina con las delanteras Manuela González y Kelly Ibargüen, del registro de Atlético Nacional, ambas contaron con el aval del cuadro Verde para estar en la Copa Libertadores con Santa Fe.

Su segunda salida será este domingo, ante Colo Colo de Chile, a las 3:00 de la tarde, y en el cierre del grupo, del que clasifican las dos primeras será ante Corinthians, el miércoles, 21 de octubre a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.

El cuadro que dirige Omar Ramírez cuenta en su nómina con varias jugadoras que acaban de ganar el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Polonia con el técnico Carlos Paniagua y otras que hacen parte de la base que trabaja con las mayores, que realiza Ángelo Marsiglia.

Entérese: Video | Golazo de Jessica Bermeo para el agónico empate del Deportivo Cali en Copa Libertadores

En la lista aparecen jugadoras como la arquera Jimena Ospina, Juana Ortegón, Cristina Motta, María José Torres, Kelly Ibargüen, Isabella Díaz y Daniela Garavito. Las capitalinas ya han disputado dos finales en la Copa Libertadores, pero no han podido levantar el título.

En 2024 perdieron contra Corinthians en el certamen disputado en Paraguay, mientras que en 2021 cayeron ante el mismo rival, en el torneo que tuvo como sedes a Uruguay y Paraguay, por ello, ahora en Ecuador, esperan lograrlo y así convertirse en el segundo club colombiano con este trofeo que logró en 2018 Atlético Huila.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo quedó el partido de debut de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina?
Santa Fe venció 3-2 a Caracas de Venezuela en un agónico partido que se decidió en el tiempo de reposición (minuto 90+3) con un gol de cabeza de Andrea Pérez tras un cobro de tiro libre.
¿Cuántas finales de Copa Libertadores Femenina ha jugado Santa Fe?
Santa Fe ha disputado dos finales de Copa Libertadores Femenina (en las ediciones de 2021 y 2024), perdiendo ambas ante el mismo rival, Corinthians de Brasil.
¿Qué refuerzos sumó Santa Fe para disputar la Copa Libertadores Femenina?
Santa Fe reforzó su zona de ataque sumando a las delanteras Manuela González y Kelly Ibargüen, ambas procedentes de Atlético Nacional y prestadas con el aval del club antioqueño.

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