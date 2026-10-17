Samuel Velásquez sufrió, pero nunca se rindió y hoy despega en Nacional y la Selección Colombia

La historia de Samuel Velásquez en Atlético Nacional ha estado marcada por la ilusión, las dificultades y las segundas oportunidades. Cuando debutó con el equipo verdolaga, el 23 de enero de 2023, algunos hinchas lo compararon con Diego León Osorio, uno de los laterales izquierdos más recordados en la historia del club. Sin embargo, el antioqueño tenía claro que su objetivo era construir su propio legado. Osorio fue un futbolista particular: un número 10 convertido en lateral, capaz de gambetear rivales, recorrer toda la banda y llegar al área contraria para marcar goles. Samuel también tiene vocación ofensiva y condiciones para desequilibrar. Desde sus primeras apariciones, escuchó comparaciones que asumió como una motivación, aunque sabía que portar la camiseta de Nacional implicaba una gran responsabilidad.

La exigencia de la hinchada y algunos partidos por debajo de las expectativas marcaron su primera etapa. En enero de 2025, el club decidió enviarlo a préstamo al Deportes Tolima para que recuperara confianza y encontrara continuidad.

En el conjunto pijao, Velásquez se reencontró con Lucas González, quien ya lo había dirigido en las divisiones inferiores de Nacional. El entrenador volvió a potenciar sus condiciones y, cuando asumió la dirección técnica del equipo antioqueño, respaldó su regreso. Esta vez, Samuel debía competir por la posición con el argentino Milton Casco, experimentado lateral y ganador de importantes títulos con River Plate. Esa disputa terminó convirtiéndose en un estímulo para el antioqueño, que recuperó el nivel mostrado en sus primeros partidos con el verde. Su rendimiento le permitió recibir la convocatoria de Néstor Lorenzo para los últimos amistosos de la Selección Colombia. Con la camiseta tricolor, Velásquez dio otro paso importante en su carrera y marcó un golazo desde fuera del área frente a Perú, una anotación que evidenció su capacidad ofensiva.

Nacido en Medellín, Samuel comenzó a jugar fútbol a los cuatro años en la escuela de Atlético Nacional. A los diez se presentó a las convocatorias para ingresar a las divisiones menores, pero no fue seleccionado. Lejos de rendirse, buscó oportunidades en Independiente Medellín y en el club Estudiantil. Aunque fue aceptado en ambos, eligió Estudiantil, institución en la que continuó su formación hasta la categoría sub-17. También representó a Antioquia en las selecciones prejuvenil y juvenil, además de integrar el combinado sub-23, con el que fue campeón. En 2021 regresó a Nacional para jugar en la categoría sub-20, bajo las órdenes de Diego Mazo, y conquistó el título de la Primera C. Posteriormente, trabajó con Lucas González, a quien considera fundamental en su crecimiento como futbolista y persona. Su mamá, Diana Uribe, ha sido su principal apoyo durante todo el proceso. “Mi mamá es la persona que más me ha apoyado en este proceso, siempre me acompañó a los partidos y los entrenamientos. Es mi motor”, ha expresado el jugador. La familia también fue protagonista cuando recibió su primera convocatoria al equipo profesional, para un amistoso frente a Alianza Lima. Samuel ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol. Después llegó su debut oficial, ante Once Caldas, el 23 de enero de 2023.

El sueño de hacer historia propia A sus 23 años, Samuel Velásquez combina el fútbol profesional con sus estudios de Gestión Deportiva. Admira a Andrew Robertson y sueña con jugar en Barcelona, Boca Juniors o Ajax. Aunque lo comparan con Diego León Osorio, busca construir su propia historia en Atlético Nacional y dejar huella por sus méritos. Su camino ha estado marcado por los rechazos, las críticas y una etapa a préstamo que le permitió regresar con nuevos objetivos. Ahora, con el respaldo de Lucas González y sus primeros pasos en la Selección Colombia, trabaja para consolidarse, ganar protagonismo y demostrar que tiene las condiciones para convertirse en uno de los referentes del equipo verdolaga. Su meta es aprender de los grandes, sin perder de vista su propósito de forjar una identidad propia. Bloque de preguntas y respuestas: