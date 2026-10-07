Néstor Lorenzo destacó el crecimiento de los jóvenes y ve futuro en la Selección Colombia

La Selección Colombia cerró su gira de amistosos con una victoria 2-0 sobre Perú y Néstor Lorenzo terminó satisfecho, especialmente por las conclusiones que pudo sacar durante los 15 días de trabajo con un grupo que tuvo varias caras nuevas. El técnico argentino considera que este tipo de procesos son fundamentales para preparar el relevo de una generación que ha sido protagonista en los últimos años.
“Creo que hemos dado un paso adelante”, aseguró Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador, sin embargo, prefirió poner el foco en aspectos diferentes al resultado y a la parte estrictamente táctica. Para él, lo más importante fue encontrar mejores sociedades y comprobar la respuesta de los nuevos integrantes del plantel.
“Creo que tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos ya nos plantamos en campo rival”, explicó.
El técnico reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. Colombia tuvo dificultades para generar fluidez durante algunos pasajes de la gira y, ante Perú, desperdició varias oportunidades de finalizar las jugadas.
“Me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más, sobre todo en los primeros partidos y que termináramos más la jugada. Hoy también creo que tuvimos muchas situaciones como para terminar con centro o con remate y no nos animamos, no arriesgamos ahí”, señaló.