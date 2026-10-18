“La gente ya no cree nada y está en su derecho”: Amaranto Perea reconoció que el DIM jugó su peor partido

“Hoy teníamos una gran oportunidad, no solamente de acercarnos a ir concluyendo nuestro lugar en los cuadrangulares, y fue el partido en donde yo vi al equipo agotado”, señaló.

Perea consideró que el esfuerzo realizado en el clásico frente a Atlético Nacional tuvo repercusiones físicas y psicológicas. Según explicó, la expectativa que rodeaba ese compromiso también pudo influir en el rendimiento del equipo ante Once Caldas.

“Coincidimos en que ha sido nuestro peor partido, considero yo desde la lectura ahorita en caliente”, expresó el entrenador, quien también manifestó que el plantel está golpeado porque, a su juicio, en los dos últimos encuentros el equipo debió competir mejor y conseguir resultados diferentes.

El técnico del Independiente Medellín, Amaranto Perea, no ocultó su preocupación después de la derrota 2-0 frente a Once Caldas. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador calificó el compromiso como el peor partido de su equipo en el semestre y reconoció que el grupo atraviesa un momento complicado, luego de encadenar dos derrotas.

La posesión, uno de los principales problemas del DIM

El entrenador identificó la pérdida constante del balón como una de las dificultades que más afectan el funcionamiento del Medellín. Explicó que, al no conseguir posesiones largas, sus jugadores deben correr detrás del rival y terminan desgastándose, lo que les impide construir ataques con la claridad que mostraron al comienzo del campeonato.

“Nos está costando mucho sostener la pelota. Entonces, estamos corriendo mucho detrás de la pelota y, cuando la tenemos, obviamente tenemos un desgaste y no logramos posicionarnos para generar ese ataque que generábamos en las primeras fechas”, explicó.

El técnico también reconoció que el problema podría tener un componente mental. A su juicio, el equipo está perdiendo la confianza para asumir responsabilidades con el balón, pese a contar con jugadores que demostraron buenas condiciones futbolísticas durante las primeras jornadas.

“Me parece que es producto más del temor que estamos teniendo para asumir responsabilidades que de la categoría, la calidad que tienen nuestros jugadores”, afirmó.

Por eso, insistió en que el trabajo y la autocrítica serán fundamentales para encontrar soluciones. El cuerpo técnico aprovechará la semana para recuperar físicamente al grupo, analizar los errores y conversar con los futbolistas antes del próximo compromiso.

Amaranto pidió respaldo para Joaquín Varela

Perea también se refirió a la situación del defensor Joaquín Varela, quien ha quedado señalado en varias de las acciones que terminaron en goles rivales. El entrenador reconoció que le duele lo que está viviendo el jugador y pidió acompañarlo para que pueda superar este momento.

“A mí personalmente me duele mucho lo de Joaquín. Yo, que he sido central, he vivido situaciones como esa y la verdad es que no es nada fácil”, manifestó.

El técnico aclaró que respaldar al futbolista no significa garantizarle la titularidad, pero sí brindarle apoyo y ayudarlo a recuperar su mejor versión. También defendió las decisiones de rotación que ha tomado durante el semestre y explicó que ha buscado alternativas para mantener a toda la plantilla competitiva.

“La única manera de hablarle a la hinchada es en la cancha”

El entrenador reconoció el malestar de los aficionados y admitió que las palabras ya no son suficientes para recuperar su confianza, después de los últimos resultados.

“La única manera de hablarle a la hinchada es en la cancha. No hay otro escenario, no hay palabras, y más hoy cuando perdés de la manera en la que hemos perdido”, afirmó.

Perea también se refirió a su continuidad y aseguró que mantiene una relación sólida con la presidencia del club. Dijo sentirse con energía y convencido de que el equipo puede reaccionar, aunque reconoció que llegará el momento de evaluar si su permanencia termina perjudicando a la institución.

“Estoy bien, estoy con fuerza. Lo de hoy puedo asegurar que es producto de toda la emoción que hemos vivido hace tres días, así que sigo con la misma energía, con la misma fe de que este equipo va a clasificar”, sostuvo.

El entrenador agregó que espera recuperar a varios jugadores lesionados, cuyas ausencias han afectado al plantel, y reiteró que el objetivo inmediato es asegurar un lugar entre los ocho clasificados.