“La gente ya no cree nada y está en su derecho”: Amaranto Perea reconoció que el DIM jugó su peor partido

El técnico del Independiente Medellín, Amaranto Perea, no ocultó su preocupación después de la derrota 2-0 frente a Once Caldas. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador calificó el compromiso como el peor partido de su equipo en el semestre y reconoció que el grupo atraviesa un momento complicado, luego de encadenar dos derrotas.
“Coincidimos en que ha sido nuestro peor partido, considero yo desde la lectura ahorita en caliente”, expresó el entrenador, quien también manifestó que el plantel está golpeado porque, a su juicio, en los dos últimos encuentros el equipo debió competir mejor y conseguir resultados diferentes.
Perea consideró que el esfuerzo realizado en el clásico frente a Atlético Nacional tuvo repercusiones físicas y psicológicas. Según explicó, la expectativa que rodeaba ese compromiso también pudo influir en el rendimiento del equipo ante Once Caldas.
“Hoy teníamos una gran oportunidad, no solamente de acercarnos a ir concluyendo nuestro lugar en los cuadrangulares, y fue el partido en donde yo vi al equipo agotado”, señaló.