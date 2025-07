“Nacional es un equipo que te demanda resultados”: Gandolfi tras el empate de Nacional con Santa Fe

Con goles de penalti, Atlético Nacional y Santa Fe disputaron un partido muy parejo por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2-2025. Edwin Cardona marcó para los verdolagas y Santiago Mosquera igualó para el visitante, ambos desde los once pasos.

El empate dejó un sabor amargo en el camerino verde. Nacional inició mejor, con orden ofensivo y control del balón, pero se diluyó en el segundo tiempo tras el penal que significó el empate. “Habíamos planteado un partido de esa manera, sacándole espacio al rival. Hasta el penal, todo había salido perfecto o casi perfecto”, aseguró el técnico argentino.



Pese a que el plan defensivo funcionó en el primer tiempo, Gandolfi admitió que no haber ganado deja una deuda. “Hoy me hubiese gustado otro resultado, trabajamos para otro resultado. Pero hay cosas positivas, la realidad es que me gustaría estar en primer lugar otra vez. Es un equipo y una institución que te demanda resultados”.