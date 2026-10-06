Richard Ríos pide calma en la Selección Colombia: “No estamos haciendo todo mal”

La Selección Colombia atraviesa días de análisis y autocrítica después de dos resultados que no eran los esperados en su gira de partidos amistosos por Estados Unidos luego del Mundial-2026. Empató 1-1 con México y luego cayó 1-0 ante Paraguay, en los primeros compromisos de una etapa que busca darle forma al nuevo equipo del entrenador Néstor Lorenzo.

En medio de ese panorama, Richard Ríos, uno de los jugadores llamados a asumir mayor protagonismo en el combinado nacional, reconoció que los resultados generan preocupación, pero pidió calma para un proceso en construcción.

“Es un poco complicado porque no se ha ganado. Entonces la gente piensa que estamos haciendo todo mal y no es así. Desde adentro sabemos aquello que tenemos que mejorar como grupo e individualmente. Pero también sabemos que tenemos cosas buenas a rescatar de este proceso que está comenzando”, expresó el mediocampista.

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Ríos, quien ahora milita en el Al-Ittihad de la Liga Profesional de Arabia Saudita, considera que este momento también debe servir para probar alternativas y encontrar las mejores respuestas de cara a los próximos desafíos de la Selección.

“Como lo han dicho muchos de mis compañeros y el entrenador también, pienso que los procesos y cosas buenas vienen de un largo tiempo. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero este momento es ideal para trabajar, que se pueden experimentar cosas nuevas. Si no es ahora, más adelante va a ser mucho más complicado”, indicó.

Colombia tendrá una nueva oportunidad para encontrar mejores sensaciones este martes, cuando enfrente a Perú, desde las 6:45 p.m., en Miami, Florida.

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Será el tercer partido de esta gira y otro examen para un equipo que, más allá de los resultados, comienza a buscar nuevas piezas, variantes y sociedades pensando en lo que viene.