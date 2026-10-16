Médico de Águilas Doradas confirma dura lesión de Ricardo Márquez: sufrió fractura en tres vértebras

El médico Carlos Castro de Águilas Doradas confirmó la lesión de Ricardo Márquez, quien se pierde el resto de la temporada, tras sufrir una falta en el duelo ante Bucaramanga, en la que el VAR no intervino y, por lo tanto, no hubo sanción disciplinaria contra Fabry Castro que le ocasionó la lesión al delantero del cuadro antioqueño.
Castro sostuvo que “Ricardo recibió un trauma contuso en la columna vertebral, en la zona lumbar izquierda que le generaron mucho dolor. En la evaluación médica lo encontramos con mucho dolor, por lo que se le remitió a una tomografía, en la cual aparecen tres fracturas en las vértebras L2, L3 y L4 en la apófisis transversa, y por eso tendrá que alejarse de las canchas entre ocho y diez semanas”.