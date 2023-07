René Higuita aviva el ánimo de reconciliación entre hinchas de Nacional y los dueños del club

Desde el club, por su parte, también reconocen ciertos avances en el camino hacia alivianar las tensiones y dicen que, por ejemplo, los líderes de Los Del Sur han estado en una actitud positiva para buscar acercamientos que ayuden a calmar el ambiente tenso, el mismo al que se refirió Navarro en la entrevista.

A la pregunta sobre en qué se han equivocado los directivos, el presidente de Atlético Nacional hizo un mea culpa y respondió lo siguiente: “De pronto en no generar una mayor cercanía con los hinchas, yo noto que el ambiente en el estadio se ha vuelto muy hostil. Van 5 minutos del partido y si Nacional no ha tenido el control del juego ya el ambiente en la tribuna no es el que uno percibe debería ser. En ese sentido, nos ha faltado trabajar para tener un acercamiento mayor con la hinchada. No queremos enemistad con el hincha, porque sabemos que la mejor forma de conseguir los objetivos es con ellos de nuestro lado”.