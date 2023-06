La Selección Colombia Sub-20 regresa con la frente en alto

Aunque este equipo dejó la sensación de que pudo llegar más lejos en el Mundial Sub-20 disputado en Argentina, al interior del grupo quedó la satisfacción del deber cumplido y así los exteriorizaron el técnico Héctor Cárdenas y los jugadores antes de regresar al país.

“Nos sentimos orgullosos de lo que han hecho todos, de llegar hasta aquí, sumamos más experiencia; mucha más madurez. Esto no es de lágrimas, no nos ahorramos nada, me siento orgulloso de todo lo que hicimos. Tranquilos, con la cabeza en alto porque han dignificado su profesión y han dejado en alto a su país. Acá no hay que llorar ni lamentar; un aplauso para todos”, fue el mensaje del entrenador a sus dirigidos tras la derrota 3-1 con Italia en los cuartos de final del torneo.