Croacia y Marruecos buscan, a partir de las 10:00 a.m., el premio de consolación para los equipos que llegan hasta las semifinales del Mundial, pero se quedan en el camino: conseguir el tercer puesto.

“Este partido me molesta un poco. Siempre es complicado después de una desilusión. Es difícil embellecer este juego; era la final del domingo la que queríamos jugar, pero lo vamos a disputar”, aseguró Walid Regragui, entrenador de la Selección de Marruecos en la conferencia de prensa previa al duelo.

A pesar de que este no era el partido que quería disputar ninguno de los equipos, ambos tienen motivos de peso para salir a buscar una victoria en el estadio Internacional Jalifa, que tiene capacidad para más de 45.000 personas.

Marruecos se convirtió en uno de los conjuntos más queridos por el público, y los hinchas del cuadro africano son de los que más han acompañado a su equipo durante el Mundial.

Además, sus jugadores se metieron de manera definitiva en el corazón de los aficionados cuando, después de las victorias en las rondas de eliminación directa, se reunieron con sus madres dentro del terreno de juego para celebrar.

Esto se dio porque el entrenador del cuadro marroquí le pidió a la federación que llevara a la mamá de cada uno de sus jugadores, como estrategia para motivarlos durante en desarrollo del torneo. La ilusión de firmar su mejor presentación en la historia de los mundiales y darle la alegría final a su gente, son los argumentos de los africanos para buscar una victoria frente a Croacia.

El posible adiós de Modric

Por su parte, el mayor motivo que tiene el seleccionado europeo para quedarse con el bronce mundialista es el posible adiós del volante Luka Modric, su gran figura, que podría disputar su último partido en las Copas del Mundo.

EL referente croata, que juega en el Real Madrid, tiene 37 años, y aunque su talento parece no tener fecha de caducidad, los años no llegan solos y la edad no le daría para disputar el Mundial de 2026.