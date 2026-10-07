La selección Colombia jugará su próximo partido en Cali; ¿cuándo y contra quién será?

Tras la finalización de la fecha FIFA de finales de septiembre e inicios de octubre que le dejó a la selección Colombia un balance de 1 victoria (Perú, 2-0), 1 empate (México, 1-1) y una derrota (Paraguay, 0-1), el director técnico argentino al mando del seleccionado, Néstor Lorenzo, tendrá poco más de un mes para preparar los siguientes duelos de la tricolor, la cual se encuentra en proceso de renovación después del Mundial de Norteamérica 2026.
Su rival para los dos amistosos venideros en el mes de octubre es la selección de Chile. Los astrales no atraviesan su mejor momento, la generación dorada que los llevó a la gloria ganando dos Copas América ya no está vigente. Los referentes de la Roja en aquel bicampeonato (2015 en Chile y 2016 en Estados Unidos) se encuentran en el ocaso de su carrera, como Arturo Vidal en Colo-Colo, Alexis Sánchez en el Montreal de Canadá o el trío de veteranos de la Universidad de Chile: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Otros están retirados del fútbol profesional, como el arquero Claudio Bravo o Jean Beausejour.