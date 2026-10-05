Colombia busca ante Perú una victoria que le dé aire a su proceso de reconstrucción: hora y dónde verlo

La Selección Colombia cerrará este martes una larga fecha FIFA con un nuevo desafío frente a Perú. El partido se disputará desde las 6:45 p. m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, en un encuentro que llega después de un empate 1-1 frente a México y una derrota 1-0 ante Paraguay.

Más allá del resultado, el duelo ante los peruanos representa otra oportunidad para que Néstor Lorenzo continúe probando jugadores, variantes tácticas y alternativas de cara al nuevo ciclo de la Tricolor. El técnico argentino ha reconocido que el equipo atraviesa una etapa de construcción y que todavía está lejos de tener definida su nueva estructura.

“Ahora que estamos en construcción, es más difícil y más si el resultado no te ayuda, pero hay que dejar de lado eso y pensar en lo que individualmente cada jugador nos está dando y lo que puede aportar en el futuro cuando el equipo esté con siete u ocho jugadores de la estructura fija”, explicó Lorenzo en la previa del encuentro.

El entrenador sabe que los resultados condicionan cualquier proceso, especialmente cuando se trata de una Selección acostumbrada a competir en los primeros lugares de Sudamérica. Sin embargo, considera que estos amistosos tienen precisamente la función de encontrar respuestas y evaluar a los futbolistas que buscan ganarse un lugar.

“Yo te voy a ser sincero, estamos probando jugadores para ver si entra dentro del proceso de lo que viene. Es muy difícil encontrar un funcionamiento con jugadores nuevos en tan poco tiempo. Son dos o tres prácticas por partido”, manifestó.

Colombia llega a este compromiso con la necesidad de mejorar la imagen que dejó frente a Paraguay. La derrota 1-0 dejó algunas dudas en el funcionamiento ofensivo y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de encontrar futbolistas capaces de asumir la generación de juego y darle mayor profundidad al equipo.

Lorenzo fue autocrítico después de ese partido y reconoció que la Tricolor no tuvo su mejor presentación.

“Estamos en construcción, las conclusiones las vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo, que veamos bien, pero creo que hay cosas buenas para destacar, más allá que reconozco que el equipo no jugó bien”, señaló.

Perú, un rival conocido y equilibrado

El compromiso ante Perú será, además, un nuevo capítulo de una rivalidad que se ha convertido en una de las más frecuentes y equilibradas del fútbol sudamericano. Colombia y Perú se han enfrentado en Eliminatorias, Copa América y partidos amistosos, con encuentros que en varias ocasiones han estado marcados por la igualdad.

El de este martes será el enfrentamiento número 63 entre ambos seleccionados. El historial favorece a Colombia, que suma 21 victorias, 24 empates y 17 derrotas.

El último antecedente en un partido amistoso se remonta al 15 de noviembre de 2019. En aquella ocasión, la Tricolor se impuso 1-0 gracias a un gol de Alfredo Morelos, delantero que actualmente milita en Atlético Nacional.

Los últimos enfrentamientos oficiales también terminaron en empate. En el camino al Mundial de 2026, Colombia y Perú igualaron 1-1 en Lima y posteriormente empataron 0-0 en Barranquilla.

Ahora, el escenario será diferente y el objetivo de Colombia también. Más que los puntos, Lorenzo busca respuestas para comenzar a darle forma a un equipo que tendrá que afrontar una nueva etapa después del cierre de un ciclo marcado por la participación en el Mundial.

Muñoz pide paciencia con el nuevo proceso

Uno de los futbolistas experimentados que acompaña esta transición es Daniel Muñoz. El defensor del Nottingham Forest reconoció que los resultados de esta fecha FIFA no han sido los esperados, pero aseguró que dentro del plantel existen señales positivas que no siempre son visibles para quienes observan los partidos desde afuera.

“Al final, solo lo entendemos nosotros, que jugamos fútbol, y la gente que realmente sabe algo de fútbol. Al final, explicarle eso a un hincha es difícil; siempre va a querer ganar, que la Selección juegue bien. Entonces, es un trabajo más interno: hacerlo nosotros y hacerlo dentro del campo”, explicó Muñoz en diálogo con Alfonso Morales.

El jugador de 30 años admitió que el balance competitivo no es positivo, aunque pidió valorar el trabajo que se viene realizando con los nuevos futbolistas.

“El balance, quizás, en el tema de resultados, no es tan positivo, pero lo que hemos visto desde adentro, para mí y para los chicos, es algo positivo. No es fácil venir a la Selección y hacer las cosas bien. Estamos en un proceso de cambio, hay que intentarlo, hacer las cosas bien, y estos partidos son para esto”, puntualizó.

Muñoz también destacó la manera en que el grupo ha recibido a los jugadores que aparecen por primera vez en la Selección Colombia. Para el defensor, la integración es fundamental en un momento en el que el plantel necesita construir nuevas sociedades y encontrar referentes.

“Siempre muy bien. Las puertas siempre están abiertas; a los que llegan por primera vez se les da una cálida bienvenida. Esto es una familia que se ha consolidado con valores y ética, y hay que darles confianza”, aseguró.

El lateral tampoco quiso ubicarse por encima de los demás integrantes del plantel, aunque reconoció que quienes tienen mayor experiencia deben asumir una responsabilidad adicional con los jóvenes.

“Yo siempre me he considerado uno más, un obrero más, trabajando por la Selección Colombia. Al final, cada uno cumple un rol diferente, pero al ser uno mundialista y antiguo, uno debe asumir eso con responsabilidad y darle ese ejemplo a esos chicos que vienen por primera vez”, afirmó.

Una victoria para cerrar con mejores sensaciones

El partido contra Perú aparece así como una oportunidad para que Colombia cierre esta fecha FIFA con una sensación diferente. Un empate ante México y una derrota frente a Paraguay dejaron al equipo sin triunfos, pero también permitieron a Lorenzo observar nuevos nombres y ensayar modificaciones.

La Tricolor todavía está en búsqueda de una estructura estable. El propio entrenador ha advertido que pretende identificar, de manera individual, qué futbolistas pueden hacer parte del equipo que se construirá para el futuro.

Perú será entonces una nueva prueba en ese camino. Colombia necesita competir mejor, recuperar profundidad y, sobre todo, encontrar funcionamiento. Una victoria no resolvería las dudas de un proceso que apenas comienza, pero sí podría darle al equipo y a su hinchada el impulso que necesitan para afrontar con mayor tranquilidad esta etapa de renovación.

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