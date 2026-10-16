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Sin James y con cinco bajas más, Nacional visita a Boyacá Chicó: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El volante no viajó con el equipo verdolaga por descanso y no por una lesión. Nacional afrontará el duelo de este sábado con cinco jugadores en recuperación y la posibilidad de dar otro paso hacia la clasificación.

  • James Rodríguez no estará en el encuentro de Nacional en Tunja ante Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    James Rodríguez no estará en el encuentro de Nacional en Tunja ante Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional tendrá una ausencia destacada este sábado en su visita a Boyacá Chicó. James Rodríguez no hace parte de la nómina de viajeros para el compromiso aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay-2, una decisión que obedece más a un tema de descanso que a algún problema físico.

El conjunto verdolaga se enfrentará al equipo boyacense desde las 3:00 p. m., en un partido importante para sus aspiraciones de asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales. El encuentro tendrá transmisión de Win Sports+.

La ausencia de James representa una novedad para el equipo antioqueño, que buscará mantener su ritmo competitivo en la recta decisiva de la fase todos contra todos. El cuerpo técnico optó por darle descanso al mediocampista, por lo que su no convocatoria no está relacionada con una lesión, según la información disponible.

Cinco bajas más para Nacional

Además de la ausencia del volante, Atlético Nacional tendrá que afrontar el compromiso con cinco futbolistas que continúan en sus respectivos procesos de recuperación: William Tesillo, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Ian Poveda y Alfredo Morelos.

Estas ausencias reducen las alternativas del equipo para el encuentro en Tunja, en el que buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse a su objetivo de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

De acuerdo con el panorama previo al partido, Nacional necesita siete unidades para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Por eso, cada compromiso adquiere importancia en la lucha por sellar anticipadamente su presencia entre los ocho mejores del torneo.

El reto será responder a las ausencias y mantener el rendimiento colectivo para evitar complicaciones en el tramo final de la fase regular.

Para saber más: Samuel Martínez, entre los llamados a figurar en el futuro del fútbol; conozca a los mejores sub-18 a nivel mundial

Boyacá Chicó también necesita sumar

Al frente estará un Boyacá Chicó que afronta el compromiso con una motivación distinta, pero igualmente importante: sumar puntos para luchar por la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

El equipo boyacense buscará aprovechar su condición de local para complicar a Nacional y conseguir un resultado que le ayude en su objetivo de mantenerse en primera división.

Así, el partido tendrá intereses importantes para ambos conjuntos. Mientras Nacional busca acercarse a los cuadrangulares, Chicó necesita puntos para sostener sus aspiraciones de permanencia.

El balón rodará este sábado desde las 3:00 p. m., con transmisión de Win Sports+, en un encuentro en el que el conjunto antioqueño intentará dar otro paso hacia la clasificación, incluso sin una de sus figuras más reconocidas.

Ficha técnica:

Evento: Aplazado de la fecha 1 de la Liga Betplay-2

Estadio: La Independencia

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Televisión: Win Sports +

Posibles formaciones

Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Santiago Mera; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Jacobo Pimentel.

Técnico: Jhon Jaime Gómez

Nacional: Franco Armani; Jhan Moreno, César Haydar, Néider Parra, Samuel Martínez; Juan Zapata, Felipe Marín, Elías Cabrera; Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez.

Técnico: Lucas González

No se vaya sin leer: A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué James Rodríguez no estará con Atlético Nacional ante Boyacá Chicó?
El volante no fue incluido en la nómina de viajeros por una decisión relacionada principalmente con el descanso, no con una lesión. Su ausencia representa una novedad para el conjunto verdolaga, que buscará sumar tres puntos sin una de sus figuras más reconocidas.
¿Qué otros jugadores estarán ausentes en Nacional para este compromiso?
Además de James Rodríguez, el equipo antioqueño no contará con William Tesillo, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Ian Poveda y Alfredo Morelos, quienes continúan en sus respectivos procesos de recuperación.
¿Qué necesita Nacional para clasificar a los cuadrangulares y cuándo juega ante Chicó?
Según el panorama previo al encuentro, Nacional necesita siete puntos para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. El partido frente a Boyacá Chicó se disputará este sábado a las 3:00 p. m., en Tunja, con transmisión de Win Sports+. El equipo local, por su parte, necesita sumar para luchar por la permanencia en la primera división.

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