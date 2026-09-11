James llegó a Nacional con una misión: “Vamos por absolutamente todo”

James Rodríguez ya se puso oficialmente la camiseta de Atlético Nacional. El mediocampista colombiano fue presentado este viernes como nuevo jugador del conjunto verdolaga y, desde sus primeras palabras, dejó claro que su regreso al fútbol colombiano no representa un paso para cerrar tranquilamente su carrera, sino un nuevo desafío con la ambición de ganar.
“Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar”, aseguró James durante su presentación en la sede deportiva de Atlético Nacional, en Guarne. El futbolista reconoció que la decisión de regresar al país se produjo en cuestión de días y que el proyecto verdolaga logró despertar en él una sensación que, según confesó, no había experimentado con un club desde hacía mucho tiempo.