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La dura advertencia de la Dimayor: finales de liga podrían irse hasta enero y sin transmisiones

El máximo ente del fútbol profesional colombiano hizo un llamado sobre lo que podría pasar si no cambia la situación con los estadios en el país.

  • Carlos Mario Zuluaga alertó sobre la posibilidad de que la Liga BetPlay termine en enero debido al aplazamiento de los partidos por los estadios. Foto: Colprensa
    Carlos Mario Zuluaga alertó sobre la posibilidad de que la Liga BetPlay termine en enero debido al aplazamiento de los partidos por los estadios. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, hizo una advertencia sobre los recurrentes aplazamientos de los partidos que se están presentando en la liga colombiana y subrayó que esta situación podría alargar el certamen hasta el 2027.

El directivo hizo la alerta aludiendo a lo que sucedió en la noche del martes 13 de octubre en el estadio bogotano. “Definitivamente no vamos a poder terminar como teníamos programado, incluso podríamos ir hasta enero con este problema del Campín que nos obliga a mover partidos”, declaró ante el portal Zona libre de humo.

Zuluaga agregó sobre las consecuencias de ese retraso. “No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin Televisión”.

Esto radicaría en que, si se prolonga la liga hasta el 2027, no se podría cubrir por televisión, ya que el acuerdo vigente de derechos audiovisuales con Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026.

Lea también: Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

El problema, según el presidente de Dimayor, es que pueden cancelarse más partidos o moverse debido al uso de los estadios para los conciertos, y mencionó el caso de El Campín, donde hay comprometidos algunos espectáculos como el de Karol G, Fonseca, Ryan Castro y Tigres del Norte. “Vamos a tener muchos inconvenientes a futuro, hay siete conciertos programados hasta terminar el año”, destacó.

Ya el recinto bogotano ha generado movimientos en el calendario con el aplazamiento de Millonarios vs. Once Caldas y el de Santa Fe vs. Jaguares debido al mal estado de la cancha del estadio. Estos aplazamientos tienen el agravante de que mover a los embajadores y a los cardenales al Estadio Metropolitano de Techo resulta, según Zuluaga, porque ambos clubes tienen más de 15.000 abonos vendidos, cantidad que supera el aforo de ese escenario.

Además de lo ocurrido en Bogotá, el calendario presentó desajustes debido al terremoto del 10 de agosto, algo que ocasionó que durante varias semanas se frenara el fútbol colombiano e inclusive obligó a hacer cambios en la Copa BetPlay.

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Hasta el momento y tras decisiones tomadas luego del sismo de hace más de dos meses, en la liga se mantiene el formato de cuadrangulares luego del todos contra todos y con la final ida y vuelta, el certamen está programado para finalizar el 22 de diciembre de 2026.

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Preguntas y respuestas

¿La Liga BetPlay 2026 podría terminar en enero de 2027?
Sí. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, advirtió que los aplazamientos de partidos podrían extender el campeonato hasta enero de 2027, aunque el calendario actual establece como fecha de finalización el 22 de diciembre de 2026.
¿Por qué los aplazamientos de la Liga BetPlay podrían dejar al fútbol colombiano sin televisión?
El contrato vigente de derechos audiovisuales con Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026. Si el campeonato se extiende hasta enero de 2027, podría quedarse sin cobertura televisiva bajo el acuerdo actual, según la advertencia de Zuluaga.
¿Cuándo está previsto que termine la Liga BetPlay 2026 y se mantiene el formato de cuadrangulares?
La Liga BetPlay 2026 está programada para terminar el 22 de diciembre. Se mantiene el formato de cuadrangulares semifinales después del todos contra todos y una final disputada en partidos de ida y vuelta.

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