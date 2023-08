¡Histórico! El piloto colombiano David Alonso ganó el GP de Inglaterra Moto3

En la memoria de todos quedará una remontada poco vista. Tras partir en el puesto 28 debido a una difícil clasificación, tuvo una remontada asombrosa para llevarse el primer título mundial para Colombia en esta disciplina.

“La sensación es asombrosa. El sábado estaba mal porque perdí mucho. Sabía que iba a ser difícil. Pero esta mañana, cuando me levanté, pensé: ‘Vamos David, puedes hacerlo’. Así que solo me enfoqué en la carrera y cuando faltaban dos curvas pensé que iba a suceder. Es una victoria impecable para el equipo, que trabajó mucho, para mi familia y mis amigos. Es increíble, no tengo palabras”, expresó Alonso a la transmisión de Star +.