Argentina despide a Lionel Messi ante Benín: el homenaje al capitán y los récords que deja en la Albiceleste

Los argentinos despedirán a Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” este martes en Buenos Aires, cuando el histórico capitán dispute su último partido con la selección en un evento que reunirá a varias figuras que lo acompañaron en sus dos décadas con la Albiceleste. A los 39 años, la Pulga jugará por última vez para Argentina en el Monumental, el estadio de River Plate con capacidad para unas 85.000 personas. Las entradas para el amistoso contra Benín se agotaron en menos de dos horas. Será una “fiesta de agradecimiento”, dijo el escritor y periodista deportivo Ezequiel Fernández Moores. “El rival es lo de menos, todo esto va a ser una fiesta para agradecerle a Messi”. El Diez participó el lunes junto al plantel argentino en el último entrenamiento antes del encuentro, previsto para las 6:00 de la tarde, frente a la selección africana que ocupa el puesto 89 del ranking FIFA y que nunca disputó un Mundial. Lea: El último partido del 10 con Argentina: canal y hora para ver en Colombia la despedida de Messi ante Benin Después de 21 años, 207 partidos y 125 goles, unas cifras que nadie más alcanzó con el equipo nacional, el astro del fútbol pondrá fin a un ciclo que comenzó en agosto de 2005 con un accidentado debut ante Hungría y terminó por convertirlo en protagonista de la etapa más exitosa de la selección argentina.

Una historia de perseverancia

La Asociación del Fútbol Argentino invitó al homenaje a los campeones del mundo de Catar 2022 y a sus familias, entre ellos Ángel Di María, quien se retiró de la selección en 2024 y ha sido compañero de Messi durante buena parte de su trayectoria. “Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en ese partido y solo queda disfrutarlo”, dijo el sábado el entrenador Lionel Scaloni. Antes del encuentro, la Universidad de Buenos Aires distinguirá además al capitán con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa. El martes también se despedirá el vicecapitán, el defensor Nicolás Otamendi, mientras una nueva generación encabezada por Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez comenzará a asumir el relevo. La despedida encuentra a Messi en el punto de mayor popularidad, lejos de aquellos tiempos en que parte del público argentino criticaba su rendimiento con la selección y lo comparaba continuamente con Diego Maradona. “Como considero que Messi dio todo, absolutamente todo, no me genera nada que se vaya. Se lo tiene bien merecido, que disfrute, que descanse”, dijo Cecilia Adriano, una aficionada de 52 años. Para Fernández Moores, la persistencia es una de las claves de la relación que Messi terminó construyendo con sus compatriotas a lo largo de estas dos décadas. “Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos”, señaló.

Veinte años en el podio mundial

Messi fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y perdió tres finales de Copa América. Después de caer ante Chile en 2016 anunció, con 29 años, que dejaba el equipo nacional. “Ya está, se terminó para mí la selección”, dijo entonces. Pero el retiro duró apenas dos meses y volvió a vestir la camiseta celeste y blanca. La historia cambió definitivamente en 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el mismísimo Maracaná y el zurdo levantó su primer título con la selección absoluta en un estadio semivacío por la pandemia de coronavirus. Después llegaron la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar, donde Argentina derrotó a Francia en una final en la que el ídolo marcó dos goles. Sumó otra Copa América en 2024 y condujo a la Albiceleste hasta la final del Mundial de Norteamérica 2026, perdida 1-0 contra España hace dos meses y medio. Le puede interesar: Lionel Messi llega a la academia: será doctor de la Universidad de Buenos Aires, ¿por qué? Seis semanas después de la derrota anunció su retiro definitivo. Poco antes había fallecido su padre Jorge, su representante y un apoyo fundamental para su carrera. En Mundiales, Messi anotó 21 goles en 34 partidos jugados. Es el segundo máximo artillero en Copas Mundo, tras Kylian Mbappé, que suma 22. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tras el deceso de su papá, el crack dijo que podía adelantar su retiro definitivo del fútbol, pese a que tiene contrato con Inter Miami hasta 2028. “Messi estuvo casi 20 años en el podio del fútbol mundial. ¿Y quién hace eso? ¿Quién logra eso en estos tiempos? Eso es lo más notable”, afirmó Fernández Moores. Bloque de preguntas