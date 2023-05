¿La convocatoria de Óscar Cortés al Mundial Sub-20 es presión de la Federación a Millonarios?

Si bien la Fifa solo obliga a los clubes a ceder a los futbolistas para los elencos de mayores, en fechas y torneos oficiales de la entidad (no aplica para las categorías juveniles), la Federación sí tiene establecidas unas normas de las que Millonarios no se puede apartar, so pena de ser sancionado y perder puntos en la liga local.

El artículo 54 señala que un equipo no puede utilizar a un deportista durante el tiempo que haya sido citado a una convocatoria, tiempo que se extiende 5 días si no acude al llamado. El club perderá los partidos y los puntos en que actúe el deportista.

Negarse a liberarlo, añade el artículo 55, le podría generar otras sanciones al club contempladas en la Comisión Disciplinaria de la Federación.

Lo anterior no aplica para torneos de la Conmebol, lo que indica que Cortés podría jugar la Copa Sudamericana.

La Tricolor ya había tenido este inconveniente en el reciente Suramericano que se realizó en el país, cuando el Watford de la segunda división del Inglaterra no autorizó el viaje de Yaser Asprilla, al igual que lo hizo el Aston Villa inglés en el momento que adquirió los servicios del John Jáder Durán. En esos casos la Federación nada podía hacer por tratarse de clubes del exterior.

Esta situación no es ajena a los demás combinados suramericanos por negativa de los clubes. Brasil, por ejemplo, tendrá que prescindir en el Mundial Sub-20 de futbolistas como Endrick y Vinicius Tobías (Real Madrid), además de Vitor Roque (Paranaense). Argentina no podrá integrar a Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nico Paz (Real Madrid B); y Uruguay pierde a Álvaro Rodríguez (Real Madrid).

La gran aspiración

Para Cortés, quien no se ha pronunciado, la situación es compleja. Se trata de una Copa Mundo, evento al que todo futbolista quiere asistir y a pesar del riesgo de lesiones, es una inmejorable vitrina y, de paso, la gran posibilidad de que su cotización internacional aumente.

A pesar de la negativa de Millonarios, la Federación lo incluyó este martes entre los 25 preseleccionados (ver tabla), que deben reunirse desde este viernes en Cali previo al viaje (10 de mayo) al sur del continente con los 21 jugadores definitivos para el torneo que comenzará el 20 de mayo.

Causa inquietud que en un país exportador de futbolistas como Colombia, un club prefiera dejar a uno de sus prospectos disputando fases definitivas del torneo local y la Copa Sudamericana, como sucede en esta ocasión. Pero la respuesta fue clara: “Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos, por lo cual debe permanecer en Millonarios”.

El técnico Alberto Gamero habían manifestado que no participaría en la decisión y que se la dejaba al deportista y al club.

Aunque no lo menciona, extraoficialmente se dice que Millonarios ya tiene avanzadas las conversaciones con el Lens de Francia para transferir, por un valor que supera los 4 millones de euros, por quien es considerado uno de los mejores sub-20 del continente. La Federación también podría, asegura el dirigente antioqueño Jesús Ramírez, congelar la operación si el conjunto azul no presta a Cortés.

La importancia del Mundial Sub-20 no tiene discusión. En el pasado participaron Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Kaká, Ronaldinho, Bebeto, Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Iker Casillas, entre muchas otras estrellas. Un sueño que quizás tenga Cortés, pero la prioridad de su club es otra. Habrá que esperar el desenlace de esta novela.