Así será el operativo de seguridad para el clásico de Copa BetPlay entre Nacional y Medellín

Uno de los antecedentes que genera mayor preocupación es lo ocurrido durante la final de la Copa BetPlay de 2025. Después de aquel compromiso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció graves irregularidades en el operativo, relacionadas con el ingreso masivo y clandestino de pólvora al estadio.

La responsabilidad no recaerá únicamente en los aficionados, llamados a vivir el fútbol con respeto y tolerancia. La coordinación entre las autoridades, los clubes y el personal encargado de la logística será determinante para que la jornada transcurra sin incidentes.

El encuentro, programado para las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, contará con la presencia de ambas hinchadas, una condición que obliga a reforzar las medidas de prevención y a extremar los controles dentro y fuera del escenario deportivo.

Medellín vivirá este miércoles una nueva edición del clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa BetPlay y que, más allá de la disputa deportiva, pondrá a prueba la capacidad de la ciudad para garantizar la seguridad de miles de aficionados.

El funcionario señaló que los hechos habrían sido posibles por fallas en los controles y advirtió sobre la presunta participación de personal logístico. También mencionó posibles vínculos entre integrantes de barras, trabajadores de logística y actores relacionados con los equipos, por lo que anunció acciones legales y procesos de individualización para identificar a los responsables.

Ese episodio se convirtió en una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y evitar que elementos prohibidos ingresen al estadio. Para el clásico de este miércoles, el desafío será demostrar que los controles pueden funcionar de manera efectiva y que las medidas anunciadas se traduzcan en garantías reales para los asistentes.

Cerca de 900 policías y tres anillos de seguridad

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana prepararon un dispositivo de seguridad con cerca de 900 uniformados. El operativo contará con personal de unidades especializadas, entre ellas carabineros y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

A este despliegue se sumará el helicóptero Halcón de la Policía, que realizará sobrevuelos en el sector del estadio antes, durante y después del partido, con el propósito de reforzar la vigilancia y facilitar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el orden público.

El esquema estará distribuido en tres anillos de control. El primero se ubicará en las principales vías de acceso, entre ellas la avenida Colombia, la carrera 70 y el sector del Obelisco. El segundo cubrirá los alrededores del Atanasio Girardot, mientras que el tercero estará dentro del estadio.

En este último punto, la seguridad estará a cargo del personal de logística contratado para el encuentro por el club local, según la información suministrada para el operativo. La coordinación entre ese equipo y la Policía será clave para reforzar los filtros de ingreso y prevenir situaciones de riesgo.

Las autoridades recomendaron a los aficionados llegar con suficiente anticipación, debido a los controles previstos en los accesos. La intención es facilitar el ingreso del público y reducir las aglomeraciones en los momentos previos al compromiso.

Así será la distribución de las tribunas

La presencia de las dos hinchadas también implica una organización especial de las localidades. La tribuna norte estará destinada a los seguidores del Independiente Medellín, mientras que las demás serán para los aficionados de Atlético Nacional, con una excepción: occidental será compartida por ambas aficiones.

Además, se establecieron condiciones específicas para el ingreso de menores de edad:

Tribuna oriental: podrán ingresar niños mayores de 10 años.

Tribunas populares norte y sur: el ingreso estará permitido únicamente a mayores de 14 años.

Tribuna occidental: podrán entrar menores de edad siempre que puedan caminar sin ayuda.

Las restricciones y los controles buscan reducir los riesgos y facilitar que las familias puedan asistir al espectáculo bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

Cualquier agresión física o verbal podrá derivar en la expulsión del estadio y en otras medidas disciplinarias, incluidas eventuales restricciones para ingresar a futuros eventos deportivos.

Nacional les pide responsabilidad a sus hinchas

En medio de los preparativos, Atlético Nacional hizo un llamado a sus seguidores para que representen al club con un comportamiento ejemplar, tanto dentro del Atanasio Girardot como en sus alrededores.

A través de sus canales oficiales, el conjunto verdolaga recordó que la grandeza de una institución también se refleja en la manera en que sus aficionados viven y acompañan al equipo.

“La grandeza la demostramos cada día, en cada acto y en todos los lugares donde llega un hincha ‘verdolaga’, por eso el Atanasio no puede ser la excepción. Cuidémonos entre todos”, expresó el club.

El mensaje apunta a que la rivalidad deportiva no se convierta en motivo de confrontación y a que el resultado del partido no determine el comportamiento de quienes asistan al estadio.

Las autoridades y los directivos de ambos equipos también insistieron en la importancia del respeto, la tolerancia y el rechazo a cualquier manifestación de violencia. El propósito es que la pasión propia de uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol antioqueño no termine opacada por incidentes fuera de la cancha.