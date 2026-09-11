Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Goles que reconstruyen: Once Caldas hará donaciones a las víctimas del terremoto por cada gol que anote

El club presentó un plan de ayudas para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

  • El Once Caldas, liderado por el goleador histórico del fútbol colombiano, donará por cada gol que anoté en la temporada. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    El Once Caldas, liderado por el goleador histórico del fútbol colombiano, donará por cada gol que anoté en la temporada. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El club Once Caldas ha estructurado un plan para ayudar a las poblaciones de Manizales y el departamento de Caldas que fueron damnificadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto. Entre las acciones planteadas está hacer donaciones por cada gol que anote.

La iniciativa se llama “Hoy más que nunca juntos” y plantea alrededor de 11 puntos donde están involucrados el club, fiduciarias, la red hospitalaria, empresarios, y demás sectores de la comunidad caldense.

En cuanto al club, se busca involucrar a sus jugadores y aliados del equipo con una donación de 2 millones de pesos por cada gol que se anote durante la temporada. Esto pone en la lupa a futbolistas como Dayro Moreno, quien actualmente es el máximo goleador del fútbol colombiano con 333 y que en su carrera tiene 386 goles, estando cerca de la marca histórica de los 400.

Lea también: Equipo del fútbol profesional se quedará sin estadio durante un mes tras daños causados por el terremoto

El Once no solo aportará con los goles de sus futbolistas. También tiene la iniciativa “Este partido lo jugamos todos”, que gira sobre el partido que se jugará ante el Deportivo Cali en Palogrande. El club donará el 50 % del remanente de la taquilla (después de costos operativos) al fondo de reconstrucción. Ese día también habrá una tribuna especial para afectados y la presencia de 11 niños de Manizales y 11 de Cali acompañando al equipo.

Los campeones de Libertadores también harán la venta de la edición especial de una camiseta con la que esperan recaudar 23,8 millones de pesos.

Otros puntos del plan de ayuda contemplan la recolección presencial de alimentos, ropa y juguetes en el estadio; una convocatoria a los hinchas para llevar peluches al estadio, los cuales se entregarán a los niños damnificados; y unas boletas solidarias con un sistema de aportes voluntarios diseñado principalmente para hinchas en otras ciudades o en el exterior.

Además de esas ayudas, el club ya ha recibido donaciones de algunos aliados, entre las que registran $102 millones en materiales de construcción por parte de Metic, $20 millones en calzado donados por Croydon y $8 millones en productos de aseo por parte de Prebel.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

También tienen programada para el 3 de octubre la feria ‘Volvemos a levantarnos’ que incluye una caravana y un festival gastronómico y artesanal para reactivar la economía de los comerciantes y restaurantes locales.

Siga leyendo | El doloroso mensaje de “El Arriero” Herrera tras el terremoto: “No me pongan a jugar que no dirijo. Si me tengo que ir, me voy”

Preguntas y respuestas

¿Cuánto donará Once Caldas por cada gol que marque durante la temporada?
Once Caldas y sus jugadores aportarán 2 millones de pesos por cada gol anotado durante la temporada, como parte de la iniciativa “Hoy más que nunca juntos” para apoyar a los damnificados por el terremoto.
¿Cuánto dinero donará Once Caldas de la taquilla del partido contra Deportivo Cali?
El club destinará el 50 % del remanente de la taquilla, después de descontar los costos operativos, al fondo de reconstrucción para las poblaciones afectadas por el terremoto.
¿Cómo pueden ayudar los hinchas de Once Caldas a los damnificados por el terremoto?
Los hinchas pueden llevar alimentos, ropa, juguetes y peluches al estadio, además de adquirir boletas solidarias mediante aportes voluntarios. Estas últimas están dirigidas principalmente a aficionados que viven en otras ciudades o en el exterior.

Temas recomendados

Terremotos
Fútbol colombiano
Once Caldas
Terremoto en Colombia
Caldas
Manizales
Dayro Moreno
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos