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Comienza la hora de la verdad en el Mundial Sub-20 femenino, ¿cuándo jugará Colombia ante Polonia?

En el arranque de los octavos de final, destacan los partidos de los equipos suramericanos. Brasil frente a EE. UU. y Argentina contra Corea del Sur.

  • En la Selección Colombia han optimismo de cara a los octavos de final, a pesar de que enfrentará al anfitrión (Polonia). FOTO GETTY
    En la Selección Colombia han optimismo de cara a los octavos de final, a pesar de que enfrentará al anfitrión (Polonia). FOTO GETTY
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
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Con cuatro partidos comienzan este miércoles 16 de septiembre los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de fútbol en Polonia, fase en la que ocho selecciones le dirán adiós al certamen y el mismo número seguirá en camino en busca del título que ostenta Corea del Norte.

La ronda de octavos se jugará hasta el jueves 17, en la que destacan varios encuentros, entre ellos el de Colombia frente al equipo anfitrión. La competencia arrancará este miércoles a las 8:00 a.m. (hora de nuestro país) con doble confrontación: Brasil vs. Estados Unidos y Argentina vs. Corea del Sur.

Según reseña la FIFA, el compromiso entre brasileñas y estadounidenses, tricampeonas mundiales de esta categoría, es de los más esperados. Las sudamericanas llegan invictas tras ganar los tres partidos de la fase de grupos ante Canadá, Inglaterra y Tanzania, con sus figuras Evelin y Clarinha en alto nivel. Mientras tanto, las norteamericanas tuvieron una eliminatoria complicada al avanzar de terceras en la zona en la que estaban Italia, Japón y Nueva Zelanda, a la que golearon 9-0.

Lea aquí: Colombia cayó ante Corea del Norte, pero pasó como mejor tercera en el Mundial Femenino Sub-20; ¿cuál será su rival en octavos de final?

Por su parte, Argentina, que por segunda ocasión alcanzó los octavos de final en este torneo, tiene como principal arma a la goleadora Annika Paz para medirse a Corea del Sur a la misma hora.

“La Albiceleste se recuperó brillantemente de un difícil comienzo contra la anfitriona Polonia para lograr una contundente victoria por 8-0 sobre Benín, antes de protagonizar una memorable remontada por 3-2 contra México”, reseñó la FIFA, al agregar que las coreanas empataron 1-1 con Francia, cayeron 3-0 ante Ghana y aseguraron el segundo lugar con una victoria por 3-2 sobre otro elenco suramericano, el seleccionado de Ecuador.

Los partidos de las 11:30 a.m. este miércoles 16 serán España vs. Portugal e Italia vs. China. Las ibéricas fueron líderes del grupo de Nigeria, China y Nueva Caledonia, en tanto que las lusas avanzaron como segundas ante Colombia, Corea del Norte y Costa Rica.

Luego de 14 años de ausencia, Italia es una grata sorpresa y espera ganar su primer duelo de eliminatoria directa contra un adversario que llegó a esta instancia por última vez en 2006.

Colombia ya está en la sede del partido

A propósito de Colombia, ya se encuentra en Bielsko-Biała, ciudad que será la sede del duelo ante las polacas este jueves a las 11:30 a.m.

El equipo que orienta el antioqueño Carlos Paniagua se desplazó desde Łódź, luego de finalizar la fase de grupos con cuatro puntos, producto de una victoria 3-1 frente a Costa Rica, un empate sin goles ante Portugal y caer 3-0 con Corea del Norte.

Le puede interesar: Mariana Mosquera, la joya de Blanquizal que se luce con Colombia en el Mundial Sub-20

El grupo entrenó este martes a puerta cerrada en la cancha Wilkowice, donde el cuerpo técnico ensayó variantes de cara al encuentro en el que buscará avanzar, por cuarta vez, a los cuartos de final.

Los otros encuentros de este jueves 16 de septiembre serán Inglaterra vs. Nigeria y Francias vs. Canadá, ambos a las 8:00 a.m. A las 11:30 también rivalizarán por un cupo a los cuartos de final los seleccionados de Corea del Norte y Japón.

Módulo de preguntas y respuestas...

¿A qué hora y cuándo juega Colombia vs. Polonia en el Mundial Sub-20 Femenino?
La Selección Colombia Sub-20 jugará contra la anfitriona Polonia este jueves 17 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora de Colombia) en la ciudad de Bielsko-Biała.
¿Cómo clasificó Colombia a los octavos de final y cuántos puntos hizo en fase de grupos?
Colombia avanzó a los octavos de final tras sumar cuatro puntos en la fase de grupos, producto de un triunfo 3-1 ante Costa Rica, un empate 0-0 frente a Portugal y una derrota 3-0 contra Corea del Norte.
¿Cuáles son todos los cruces y horarios de los octavos de final del Mundial Sub-20 Femenino?
Corea del Norte vs. Japón: Jueves, 11:30 a.m.

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