Cuando uno de los deportistas que está en esa base de datos no aparece entre los titulares y tampoco en el banco de suplentes de los equipos en los que militan, de inmediato se revisan los distintos medios para encontrar la razón de esa ausencia y después se comunican personalmente con el jugador. Si es por una lesión, el cuerpo médico, liderado por Gustavo Pineda, se contacta con sus colegas de los clubes y se está muy pendiente de la evolución para descartarlo o saber si estará disponible. Si no está presente por determinación técnica, se habla con el jugador para que esté tranquilo y se le hace saber que lo que el cuerpo técnico de la Selección prioriza en el llamado es lo que este puede hacer en el combinado patrio. De esa forma, se cae la premisa de que a la Selección solo deben ir los que estén jugando. Lo que ellos tienen claro es que si es titular en su club, mucho mejor, pero pesan más las características y cómo funcione en el seleccionado.

¿Qué pasa si ese futbolista no es titular?

Se gana el llamado estando concentrado

Teniendo en cuenta que en la convocatoria principalmente se analizan la trayectoria, las características, la adaptación al sistema táctico que propone el técnico, el acoplamiento al grupo y la forma en que asume los partidos de alto nivel, Alloco asegura que ellos se dan cuenta si un jugador, está o no para la Selección en el momento en que se reúnen con ellos. “Por ahí uno convoca a un jugador que, después nos damos cuenta en el día a día nuestro que no hace lo que le pedimos en un ejercicio o en la idea de juego, pero también sucede al revés, uno cree que alguno por ahí no lo puede hacer, y demuestra que lo tiene ahí y termina haciéndolo perfectamente”.

En los partidos amistosos este mecanismo funcionó, ahora que se viene la competencia oficial se espera que los citados respondan a la exigencia desde este 7 de septiembre.