Nacional juega a puerta cerrada este lunes y lanzó campaña para ayudar a los tenderos del Atanasio Girardot

Con el lema de “una hinchada que nunca abandona”, Atlético Nacional lanzó una campaña para que este lunes, cuando el equipo juega como local ante el Deportivo Cali, por la Copa BetPlay, este lunes, a las 8:15 de la noche, los hinchas vayan al Atanasio Girardot para apoyar a los venteros de la zona.

En su mensaje, el club publicó en sus redes, un video y varias piezas visuales en las que llama a los hinchas para que vean el partido juntos, en los alrededores del Atanasio y apoyen a los comerciantes que tienen sus negocios en la zona.

“Este lunes, ante Cali, las tribunas del Atanasio estarán vacías. Pero hay personas que nos necesitan más que nunca.

Los venteros del estadio también viven del fútbol y de nuestra pasión. Por eso te invitamos a acercarte, compartir en familia y con amigos, y vivir el partido desde las tiendas alrededor del Atanasio”.

El mensaje es que “el ambiente Verdolaga se sienta, aunque esta vez sea desde afuera. ¡Volvamos a demostrar que somos la hinchada que nunca abandona!”.

Los dirigidos por Lucas González vienen de vencer, en partido amistoso, a América en Miami, en un duelo que buscaba recaudar recursos para los damnificados del terremoto en Colombia.