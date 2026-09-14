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Nacional está en la semifinal de la Liga Femenina, prográmese estas son las fechas y horarios del juego de ida

Dimayor confirmó las fechas y los horarios de la semifinal, Nacional recibe a Cali en el Atanasio Girardot.

  • Manuela González de Atlético Nacional remató para su primer gol con el verde en la victoria 3-1 ante Internacional de Palmira, que le dio la clasificación al Rey de Copas a la semifinal de la Liga Femenina. FOTO CORTESÍA NACIONAL
    Manuela González de Atlético Nacional remató para su primer gol con el verde en la victoria 3-1 ante Internacional de Palmira, que le dio la clasificación al Rey de Copas a la semifinal de la Liga Femenina. FOTO CORTESÍA NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Atlético Nacional hizo la tarea y en casa venció 3-1 a Internacional de Palmira, para quedarse con el cupo a la semifinal de la Liga Femenina, junto a Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali.

Serán dos campeones Santa Fe y Deportivo Cali ante dos clubes que no tienen títulos en la Liga Femenina: Nacional y Millonarios, aunque las verdes ya disputaron una final, pero la perdieron en 2018 ante Atlético Huila.

Hay que recordar también que los dos equipos finalistas tendrán los cupos por Colombia para la Copa Libertadores Femenina que se jugará en Quito, Ecuador, del 15 al 31 de octubre de este año.

Entérese: La delantera colombiana Mariana Silva da el salto al Madrid CFF en España

Manuela González es la gran figura de Atlético Nacional, en el duelo ante Palmira fue la encargada de celebrar los dos primeros goles a los 16 y 48 minutos, mientras que Jylis Julieth Corena marcó el definitivo 3-1 en el tiempo de reposición, a los 90+3.

Manuela es la líder de las goleadoras del torneo con 14 tantos, seguidas de Kelly Restrepo de Millonarios con 13, Ysaura Viso de Santa Fe con 10, los mismos que Génesis Flórez de América. La goledora del Cali es Ingird Guerra con 9 tantos, los mismos que Mariana Zamorano de Santa Fe y Joemar Guarecuco de Internacional de Bogotá.

Finalmente los clasificados fueron Deportivo Cali, primero del Grupo B que se medirá a Atlético Nacional, segundo del A. Mientras que Millonarios, primero del A se enfrentará a Santa Fe, segundo del B.

Fechas, horarios y programación oficial de las semifinales

Dimayor definió los horarios y las fechas de los duelos de ida de la semifinal. Este miércoles 16 de septiembre, Nacional recibe al Cali, en el Atanasio Girardot, a las 6:00 de la tarde, y el jueves, será el clásico capitalino Santa Fe-Millonarios, en El Campín, a las 7:00 de la noche.

Deportivo Cali y Santa Fe son los más ganadores de la Liga Femenina de Colombia con tres títulos y en el caso de las Azucareras, son las actuales bicampeonas del torneo.

Siga leyendo: Nacional femenino no tiene margen: esto debe hacer para avanzar a semifinales

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los cruces de las semifinales de la Liga Femenina de Colombia?
Las llaves semifinales quedaron definidas entre Deportivo Cali vs. Atlético Nacional y Millonarios vs. Independiente Santa Fe.
¿Qué equipos serán locales en los partidos de ida de las semifinales?
Atlético Nacional y Santa Fe comenzarán la serie como locales en los partidos de ida, cerrando de visitantes ante Deportivo Cali y Millonarios, respectivamente.
¿Qué premia o a qué torneo clasifican los equipos finalistas de la Liga Femenina?
Los dos clubes que alcancen la final obtendrán el cupo directo para representar a Colombia en la Copa Libertadores Femenina.
¿Cuándo y dónde se disputará la Copa Libertadores Femenina?
El torneo continental se jugará en Quito, Ecuador, del 15 al 31 de octubre de este año.

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