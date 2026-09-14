Nacional está en la semifinal de la Liga Femenina, prográmese estas son las fechas y horarios del juego de ida

Atlético Nacional hizo la tarea y en casa venció 3-1 a Internacional de Palmira, para quedarse con el cupo a la semifinal de la Liga Femenina, junto a Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali.

Serán dos campeones Santa Fe y Deportivo Cali ante dos clubes que no tienen títulos en la Liga Femenina: Nacional y Millonarios, aunque las verdes ya disputaron una final, pero la perdieron en 2018 ante Atlético Huila.

Hay que recordar también que los dos equipos finalistas tendrán los cupos por Colombia para la Copa Libertadores Femenina que se jugará en Quito, Ecuador, del 15 al 31 de octubre de este año.

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Manuela González es la gran figura de Atlético Nacional, en el duelo ante Palmira fue la encargada de celebrar los dos primeros goles a los 16 y 48 minutos, mientras que Jylis Julieth Corena marcó el definitivo 3-1 en el tiempo de reposición, a los 90+3.

Manuela es la líder de las goleadoras del torneo con 14 tantos, seguidas de Kelly Restrepo de Millonarios con 13, Ysaura Viso de Santa Fe con 10, los mismos que Génesis Flórez de América. La goledora del Cali es Ingird Guerra con 9 tantos, los mismos que Mariana Zamorano de Santa Fe y Joemar Guarecuco de Internacional de Bogotá.