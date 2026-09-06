Con la “energía al 100%”, Colombia debuta este lunes en Mundial femenino sub-20

Confirmar la evolución del fútbol colombiano femenino y mejorar las actuaciones de sus tres presentaciones anteriores en el Mundial serán, desde hoy, los grandes retos de la Selección Sub-20 que debutará en la decimosegunda edición del certamen en Polonia.

Ante Costa Rica, a partir de las 11:00 de la mañana, el elenco tricolor, que orienta el antioqueño Carlos Paniagua, hará su estreno en el Stadion Miejski ŁKS, de la ciudad de Łódź, en juego correspondiente al Grupo E.

Después de este compromiso, las representantes nacionales enfrentarán a Portugal el jueves (11:00 a.m.) y el domingo cerrará la primera fase ante Corea del Norte (11:00 a. m.). Este último es el vigente campeón del certamen, disputado en Colombia hace dos años, cuando triunfó 1-0 ante Japón.

Lea: Mundial Sub-20 Femenino 2026: sedes, calendario y la ruta de Colombia en Polonia

“Estamos muy contentas, con la energía al 100 % y con toda la actitud para el debut. Todos los días aprendo mucho de las jugadoras con experiencia, de las mayores, quienes han sido muy buenas personas con nosotras y somos como una familia. Entonces, eso es muy bueno para el grupo”, señaló la metense Brenda Cardona, volante que se ganó el derecho de estar en el Mundial luego de sus buenas presentaciones con Santa Fe.

“Lo mejor de este grupo es la unión. Sabemos que nos enfrentaremos a un rival fuerte, táctico y veloz, pero nosotras también tenemos nuestras virtudes. Cada día trabajamos para ajustar detalles. El sueño es llegar a la final, tenemos ganas y un cuerpo técnico excelente”, agregó Cardona.