La pasión de más de 15 millones de hinchas está puesta en la final entre Nacional y Millonarios

Aunque sería lo más justo jugar jueves y domingo para que estuvieran, no es posible porque el verde tiene compromiso en la Copa Libertadores el martes 27 ante Patronato y el azul en la Sudamericana el jueves. “Hubiéramos querido que los dos clubes contaran con los jugadores, pero desafortunadamente por los compromisos internacionales no se dan los tiempos de descanso. Nacional juega de local el martes y Millonarios de visitante el jueves”, explicó Jaramillo.

Es cierto que Jéfferson Duque, a sus 36 años de edad y con sus múltiples lesiones de rodilla, no es el mismo de antes cuando podía ganarle por potencia a los defensores rivales dejándolos atrás. Sin embargo, la experiencia no se le puede quitar como tampoco la inteligencia para aprovechar los espacios en el área rival, y así lo demostró en el duelo ante Pasto, porque gracias a su gol, que significó el 2-2 en el marcador, Nacional tomó un segundo aire y terminó ganando 3-2 para avanzar a la final. Con su anotación, “La Fiera” llegó a 112 tantos con Nacional y se mantiene como el tercer goleador histórico del club tras Víctor Aristizábal (208) y Jhon Jairo Tréllez (131).

Jarlan Barrera, el de los goles decisivos

Otro de los discutidos en la campaña de Nacional ha sido Jarlan Barrera. Sin embargo, sus goles siempre aparecen en instancias definitivas, como sucedió hace un año cuando gracias a su anotación, Nacional consiguió el título de la Liga en Ibagué ante el Tolima. “Así sean 5 minutos, como me tocó hace un año, siempre entro a dar lo mejor. Ante Pasto me tocó otra vez, estaba molesto porque quería jugar y Jhon Duque se me acercó, como lo hizo hace un año con Tolima y me dijo ‘quédate tranquilo que te va a tocar y vas a resolver’ y otra vez se cumplió”. El volante también destacó el aporte de los experimentados como Jéfferson Duque y Dorlan Pábón.