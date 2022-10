Joe White, copresidente de la asociación Pride in Football, declaró lo siguiente al medio PinkNews: “No hay un peso real detrás de estas declaraciones porque solo son rumores. A la policía de Qatar no le importa lo que diga la Fifa”.

Sin embargo, las autoridades aseguran que los oficiales de Qatar prometieron que las personas LGTBI+ no serán perseguidas. Sin embargo, los aficionados continúan preocupados por las leyes homófobas y tránsfobas del país.

Como cuenta PinkNews, White, joven no binario, tenía entradas para el Mundial, pero ha decidido anularlas en el último momento por miedo. En su opinión, es muy importante que el Gobierno de Qatar explique qué es considerado una ofensa para las personas LGTBI que visiten el país. Reiteró, además, que “hasta que Qatar no haga una declaración oficial, lo que diga la Fifa no sirve de mucho”.

El activista está especialmente preocupado por la seguridad de las personas trans en la Copa del Mundo, ya que el evento dividirá a los asistentes entre mujeres y hombres, lo que puede resultar incómodo para las personas transgénero y no binarias.

Según PinkNews, Pride in Football y otras agrupaciones LGTBQ+ de deporte llevan un año pidiendo a Fifa que garantice la seguridad de los asistentes del colectivo y no han obtenido respuesta. “Este es el momento de que la Fifa nos asegure que el fútbol es para todos. La próxima vez que alguien diga que esto es ‘un Mundial para todos’, queremos que sea una realidad”, expresó Joe White.