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¿Por qué Michael Olise es el nuevo rostro de Nike?

La marca deportiva norteamericana tiene en el extremo francés del Bayern Múnich a su nueva figura en el fútbol.

  • Michael Olise conforma uno de los tridentes más temidos del fútbol europeo con Harry Kane y Luis Díaz en el Bayern. FOTO GETTY
    Michael Olise conforma uno de los tridentes más temidos del fútbol europeo con Harry Kane y Luis Díaz en el Bayern. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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A sus 24 años, Michael Olise ha irrumpido en el fútbol del más alto nivel por la estética de su juego y ese estilo enigmático que lo caracteriza fuera de la cancha. El extremo francés, que pasó por el Reading y el Crystal Palace en Inglaterra, alcanzó el rango de superestrella desde su llegada al Bayern Múnich en 2024.

Desde entonces, el galo es parte fundamental de una de las instituciones más importantes del mundo y conseguir su imagen se convirtió en una obsesión para las principales marcas deportivas. Solo que Olise, fiel a su estilo, es un tipo complicado para esto. El talentoso atacante de la selección francesa declaró en varias ocasiones que no le gustaba limitarse a un solo sello, ya que se sentía cómodo utilizando varios modelos de botines.

Ahora parece ser que eso se acabó. Según el portal especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines, Olise habría firmado un contrato con la marca estadounidense Nike, la cual tiene como máximo representante en el fútbol a Cristiano Ronaldo. La llegada de la firma gringa a la vida de la estrella bávara se asocia con la salida de la compañía de su compañero en el combinado nacional, Kylian Mbappé.

Sin el astro del Real Madrid, la icónica marca del swoosh necesitaba una nueva cara de, quizá, la selección más poderosa que tienen bajo su emporio: la francesa. Olise está llamado a disputar los galardones individuales, como el Balón de Oro, durante la próxima década. Su protagonismo en competencias como la Champions League está casi asegurado, además de ser la segunda o tercera espada del equipo galo, solo por detrás de Mbappé y Dembélé.

¿Por qué Michael Olise?

El estilo mediático de Olise, desde su peinado hasta su tendencia a publicar fotografías espontáneas en sus redes sociales, hace que nunca pase desapercibido. Por ejemplo, en la previa de la semifinal de vuelta entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain por la Champions League 2025/26, Michael llegó vestido con un buzo y sudadera completamente negros. La curiosidad radica en que la capucha de su prenda no dejaba ver su rostro, por lo que el jugador se convirtió rápidamente en tendencia antes de iniciar el compromiso.

Nike ve en esta clase de acciones un fuerte impulso en términos de mercadeo. A diferencia de Mbappé, Olise resulta un poco más llamativo con sus prendas. Sin embargo, está claro que esto por sí solo no basta para que una firma de tal magnitud busque a un futbolista. Con 11 goles y 12 asistencias en 29 presentaciones con la selección francesa (a la cual Nike patrocina), el zurdo se posicionó como uno de los abanderados de Les Bleus. Durante la Copa Mundial Norteamérica 2026, Olise fue el máximo asistidor del torneo con 7 pases de gol.

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Aunque Footy Headlines no reveló la cantidad de dinero que recibirá Michael Olise por su firma con Nike, este acuerdo casi confirma un rumor que tomó más fuerza tras la Copa del Mundo: era casi imposible que una figura de su nivel actual permaneciera sin patrocinador.

Mbappé, por su parte, dejó de lado un contrato de 17 millones de euros por temporada con la compañía estadounidense.

Lea también: “Estoy aquí para ayudar a mi equipo”: Jhon Durán se mostró humilde después de su doblete por Europa League con Benfica

Bloque de preguntas y respuestas

¿Con qué marca deportiva firmó Michael Olise y qué portal dio la noticia?
Michael Olise habría firmado un contrato de patrocinio con la marca estadounidense Nike, según la información revelada por el portal especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines.
¿Por qué el fichaje de Michael Olise por Nike está relacionado con Kylian Mbappé?
El acuerdo se asocia directamente con la salida de Kylian Mbappé de Nike. Sin el astro del Real Madrid en su cartera, la marca estadounidense necesitaba una nueva figura de peso que liderara su imagen dentro de la selección francesa, un rol que ahora ocupará Olise.
¿Cuál era la postura previa de Michael Olise respecto a las marcas deportivas y sus botines?
Olise se había caracterizado por no tener un patrocinador fijo y mantener una postura exigente fuera de las canchas, declarando en varias ocasiones que no le gustaba limitarse a un solo sello porque se sentía cómodo utilizando diversos modelos de botines.

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