La estrella argentina Lionel Messi recibió este viernes un homenaje de la afición del Inter Miami por su recién conquistado octavo Balón de Oro, en una celebración que tuvo como nota negativa la derrota de los locales 1-2 en amistoso contra el New York City FC.

Al New York City FC le bastó con aprovechar un par de ocasiones ante un Inter Miami que disputó un partido bastante gris, falto de intensidad, propio de un equipo que ya terminó su temporada.

La fiesta para Messi, al que su presidente Jorge Mas presentó como “el mejor jugador que jamás vivió”, no terminó con el broche de oro de una victoria.

Pese a todo, Messi, el ídolo celebrado, levantó a la afición de sus asientos y peleó hasta el final para evitar la derrota, aunque estuvo menos acertado que en otras ocasiones.

Nadie se lo tendrá en cuenta entre su hinchada, totalmente entregada al rosarino.

“Messi es algo que no tiene explicación, tanto como jugador como persona, el que no quiere a Messi no quiere a su madre”, decía antes del partido Marcelo Palomino, un argentino de 45 años que había acudido al estadio con su padre.

A sus 36 años, Messi recogió el pasado lunes en París el octavo Balón de Oro de su carrera, en reconocimiento a una temporada en la que levantó su ansiada primera Copa del Mundo con Argentina en Catar-2022.

La estrella albiceleste, el mayor fichaje de la historia de la MLS, debutó en julio con el Inter Miami y lo impulsó hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup, un torneo conjunto con la liga mexicana.