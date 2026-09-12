“Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”: el emotivo mensaje de René Higuita a James Rodríguez

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez a Atlético Nacional con un mensaje cargado de cariño y sentimiento por la camiseta verdolaga.

“Te amamos, te amamos, bienvenido”, expresó el histórico arquero de Nacional al volante colombiano, antes de destacar lo que representa llegar al club antioqueño.

“Mi amigo James, bienvenido a nuestro amado Atlético Nacional”, agregó Higuita, quien recordó la historia que acompaña a la camiseta del conjunto verdolaga y el respaldo permanente de su afición.

“Esta camiseta tiene historia, tiene corazón y tiene una hinchada que siempre nos acompaña”, manifestó el exarquero, uno de los grandes ídolos en la historia de Atlético Nacional.

Finalmente, Higuita le deseó lo mejor a James en esta nueva etapa de su carrera y cerró con un mensaje que resume la ilusión que genera su llegada al equipo: “Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”.