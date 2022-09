Mayer Candelo recibió el pasado lunes una suerte de ultimátum para seguir en el cargo como técnico del Deportivo Cali , donde está obligado a ganarle a Cortuluá este miércoles, por la fecha 13 de la Liga, para no ser cesado del verdiblanco.

Y es que todo apunta a que existe una cláusula en el contrato de Mayer que el mismo exfutbolista hoy no está reconociendo, razón por la cual no se pudo finiquitar su salida del club.

Según El País de Cali, al parecer hubo una reunión entre el técnico y el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali el pasado lunes, en la que la relación entre ambas partes no fue amistosa, como lo habían hecho notar.

Sin embargo, desde la interna del Cali se han ventilado dos rumores acerca del por qué no fue despedido Mayer Candelo antes del juego contra Cortuluá.

Esta supuesta determinación del estratega verdiblanco lo deja mal parado frente a los hinchas, pues es importante recordar que en una rueda de prensa el mismo técnico manifestó que no habría ningún problema de plata por si le pedían dejar el cargo.

“Candelo firmó un contrato con una cláusula que dice que si el Cali quiere cortar el vínculo, solo le tiene que pagar 2 meses de sueldo y le puede terminar el contrato. Hoy después de 12 partidos, 1 solo triunfo y 26 goles en contra, Mayer está alegando la invalidez de esa cláusula y dice que no se va hasta que no le paguen la totalidad de su contrato que es de año y medio”, le comentó una fuente anónima al medio vallecaucano.

“Soy consciente que si mañana me quieren llamar, no habrá problema de plata ni de nada, solo saldré y me iré”, fue lo que manifestó Candelo en la rueda de prensa luego de la derrota ante Millonarios, en Bogotá.

Máyer pidió un partido más

El diario el País de Cali consultó sobre esta versión con un dirigente del Comité Ejecutivo, a lo que este manifestó que:

“No es del todo cierta esa versión. Lo único que aceptó Mayer Candelo es que si no le gana a Cortuluá, él mismo renuncia al cargo de técnico”, le dijo el directivo a este diario.