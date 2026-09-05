Marlos Moreno vive un renacer con mucha calidad en Atlético Nacional

Marlos Moreno volvió a Atlético Nacional con una historia que ya tenía un capítulo dorado. En 2016, con apenas 19 años de edad, fue una de las grandes revelaciones del equipo que conquistó la Copa Libertadores. Su velocidad, sus gambetas y esa capacidad para desequilibrar partidos lo convirtieron en una de las figuras de aquella inolvidable campaña.
Pero cuando regresó al club verde, años después, no lo hizo sintiéndose un ídolo. Todo lo contrario. En una entrevista con este diario dejó clara su ambición: “Quiero ser ídolo de Nacional”.
Quizás ahí estaba la clave de todo lo que vendría después. Marlos no quería vivir del recuerdo de aquel muchacho que deslumbró al continente. Quería escribir una nueva historia.
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Y ese camino no fue sencillo. Desde que regresó, decidió exigirse al máximo. Terminaba los entrenamientos en Guarne y, lejos de irse a descansar, continuaba trabajando en su casa. Quería recuperar sensaciones, ponerse a punto y demostrar que aquella magia que lo convirtió en figura internacional seguía intacta.
Sin embargo, las lesiones aparecieron una y otra vez y le impidieron encontrar la continuidad que necesitaba. La ansiedad por hacer las cosas bien también terminó jugando en su contra. Quería demostrar demasiado y demasiado rápido. Hubo momentos de frustración. Marlos sabía que una buena temporada con Nacional podía abrirle nuevamente las puertas de la Selección Colombia. Y detrás de ese objetivo aparecía un sueño todavía mayor: disputar el Mundial de Norteamérica 2026.
Su nivel no alcanzó y la convocatoria nunca llegó, el tiempo fue avanzando. Pero el extremo no tiró la toalla. Aceptó la situación, siguió trabajando y resistió las críticas de un sector de la hinchada que aún esperaba mucho más de aquel jugador que había maravillado en 2016.