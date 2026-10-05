Amenazas, castigos y hasta temas de Estado en el caso del Manchester City; ¿qué es lo último?

El martes 29 de septiembre, el mundo del fútbol recibió una de las noticias que más se hizo esperar durante la última década. El tribunal independiente inglés declaró culpable a Manchester City por 115 cargos, los cuales son, en su mayoría, por inflar sus ganancias y saltarse las reglas del juego limpio desde las finanzas, más conocido como Fair Play Financiero (FFP). Las denuncias contra el conjunto celeste iniciaron en el 2018, cuando un hacker portugués llamado Rui Pinto sacó a relucir más de 70 millones de documentos donde el City infringía las leyes del juego y utilizaba un esquema de financiación encubierto para inyectar dinero en el equipo “citizen”. Después de dos años y un mes, el tribunal dejó saber el dictamen, el cual en su momento lo esperaba con ansias el aquel entonces director técnico del club, Pep Guardiola. En septiembre de 2024, este tribunal tomó el caso y así reaccionó el estratega catalán: “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Un panel independiente decidirá y estoy esperando la decisión”, afirmó Pep, que para su desgracia, se confirmó la culpabilidad del club que dirigía. Antes de conocerse la resolución que ya fue apelada por los “Sky Blues”, varios hinchas del Manchester City usaron las redes sociales para amenazar al hacker que desclasificó los documentos en 2018 y amenazaron a los periodistas que constantemente cubrían el caso y hacían eco de la noticia.

Amenazas contra investigadores

Iniciando por el hacker Rui Pinto, el portugués recibió hace 8 años el apoyo del programa estatal de protección a testigos de Portugal tras dar los documentos al periódico alemán Der Spiegel. Sin embargo, la misma entidad que custodiaba su residencia y se encargaba de su seguridad le comunicó que el próximo lunes 10 de octubre lo dejarían a su suerte y no continuarían con él. Como medida de protección, Pinto decidió abandonar su casa en Lisboa, irse de la ciudad y vivir bajo anonimato por un tiempo. Por medio de varios fanáticos agradecidos por su trabajo, recolectó cerca de 10.000 euros para su sustento. Otro de los casos más controversiales es el del periodista inglés Nick Harris, un reportero que cubrió el caso y siempre fue más allá de lo que se mostraba. Antes de que su esposa falleciera por un cáncer de cerebro terminal, recibió varias amenazas contra él y contra su familia por parte de aficionados del City. “¿Me afectó esto? Por supuesto. En el punto más traumático de mi vida, con mi mujer muriéndose y preocupado por el futuro de mis dos hijas adolescentes, mi vida profesional nos estaba poniendo en peligro a todos. Ni siquiera les conté nada a mis hijas de lo que estaba pasando; ya tenían suficiente con lo que lidiar”, mencionó Harris. “¿Los aficionados del City que aún se creen esta propaganda de que no hicieron nada mal? Se están agarrando a las ruinas de la reputación del City igual que Leonardo DiCaprio se agarró a una tabla al final de Titanic”, culminó el periodista británico.

La medida de Emiratos Árabes

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, propietario del Manchester City y el City Group, es vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos desde 2023 y tanto él como su gobierno están expectantes a las resoluciones finales. Si el City sale bien librado solo con sanciones económicas, nada cambia. Pero si el club es acusado y castigado severamente, lo más probable es que las inversiones de este estado en el Reino Unido disminuyan, afectando así su economía.

Jesse Marsch pide el descenso

El director técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, dio su opinión acerca del caso Manchester City. El estadounidense dirigió al Leeds United en la temporada 2022-2023, en la cual el club “citizen” ganó todos los títulos en Inglaterra y los blancos descendieron tras luchar contra Everton y Nottingham Forest. “Creo que el Manchester City debería ser sancionado con severidad. Opino que deberían descender y, por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía”, expresó el técnico en declaraciones entregadas al diario The Guardian. Marsch también dijo que fue incrédulo al saber que el City fichó a Haaland por 61 millones de euros cuando el Dortmund había rechazado una oferta de 150 millones de euros por el delantero. Lea también: Nacional tiene hinchas en 1.000 municipios del país: así están distribuidos los aficionados del cuadro verde Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .