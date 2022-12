Aunque en esas publicaciones no se mencionó su nombre, el exvolante es considerado uno de los jugadores históricos del club. “Quise salir a hablar por lo delicado que un medio de comunicación sacó y que me involucra como jugador histórico del club”, indicó.

“Me da risa que digan que en mi llegada a Nacional hayan intervenido barristas. Jamás en mi vida le he pagado a una barra o a un técnico para jugar. Así que para venir a Nacional nunca tuve que pagar nada, hay que ser claro en eso”, dijo.

“Estuve tres veces en Nacional y nunca tuve que pagar para venir y tampoco nadie me llamó para pedirme plata”, aseguró.

“Acá muchos de los históricos regresaron al club. Es desubicado entrar a decir un comentario así, a mí me cayó muy mal”.

Macnelly añadió que cuando el hincha siente que un jugador que triunfó puede volver, lo pide. “Eso es normal”, pero negó que se diera por un interés económico. “A Los Del Sur los apoyábamos con camisetas para que las rifaran y viajaran al exterior o hicieran salidas en partidos importantes. Pero de ahí, a que nos impusieran una cuota o un dinero mensual, nunca. Eso sí, había cosas en las que estábamos de acuerdo y otras en las que no”.

Torres manifestó que no hizo el en vivo para defender a nadie: “Como exjugador de Nacional habían cosas que me gustaban de la barra, otras que no, pero ellos siempre han estado con el equipo y, como barra, tienen sus parámetros”.

El exvolante creativo aseguró que todos los referentes que regresaron al club lo hicieron por méritos propios y por el cariño de los hinchas. “Con la barra tuvimos una confrontación, pero luego llegamos a acuerdos en función de que el club saliera adelante”.

“Los que hablan de las ‘bodegas’ buscan desviar la atención del tema de los abonos. Siento que son ataques directos sin sentido”.

El exfutbolista también criticó la forma en que el equipo sale de los jugadores referentes: “Nacional debe cambiar la forma como saca a sus ídolos. Es increíble que un jugador como Álex Mejía salga de esa manera. Los egos de los directivos están por encima de los demás”.

“A veces ni se entiende lo que pasa en Nacional. Pasan unas cosas y salen a decir otras. Hoy el club atraviesa uno de sus peores momentos. Creí que cuando Autuori volvió las cosas iban a mejorar, pero pasan situaciones como la de los abonos, los refuerzos y nada cambia”.

Según Torres, la gente se abonaría si viera que llegan jugadores de categoría al club. “Hoy no les interesa que la hinchada se abone. No sé quién toma las decisiones, pero siento que el que lo está haciendo no conoce la historia de Nacional”.